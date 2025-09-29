A Messina tornano gli Unime Games 2025: al via la quarta edizione dal 3 al 5 ottobre

L’Università degli Studi di Messina, dal 3 al 5 ottobre 2025, dà il via alla quarta edizione degli Unime Games. La manifestazione, in collaborazione con l’associazione Crescendo Incubatore, trasforma lo sport in un ponte di inclusione, socialità e appartenenza. Le competizioni avranno luogo nella Cittadella Sportiva Universitaria dell’Annunziata, nel campo di atletica Cappuccini, e domenica mattina, sul corso Garibaldi.

Il calendario degli eventi prevede venerdì 2 ottobre la cerimonia inaugurale con la sfilata delle squadre e l’avvio delle prime gare alla Cittadella Sportiva; sabato 4 ottobre i tornei di squadra presso la Cittadella e le competizioni di atletica al campo Cappuccini; domenica 5 ottobre le finali, la UniMERun sul Corso Garibaldi (ore 8:30–10:00) aperta a tutta la cittadinanza e, infine, la cerimonia di chiusura con premiazioni e festa conclusiva.

Nuove attività sportive degli Unime Games 2025

Oltre alle discipline già consolidate quali il calcio, il basket, la pallavolo, il tennis doppio misto e il nuoto staffetta 4×50, si aggiungono sei prove di atletica leggera (100 metri, 400 metri, staffetta 4×100, salto in alto, salto in lungo e lancio del peso). L’introduzione di queste nuove discipline allarga l’offerta sportiva, trasformando la manifestazione in un evento sempre più inclusivo e innovativo anno dopo anno. Non a caso, le iscrizioni si sono chiuse con 251 squadre desiderose di competere per i propri Dipartimenti.

Collaborazione ed unione istituzionale e territoriale

Gli Unime Games hanno preso vita grazie alla collaborazione tra l’associazione Crescendo Incubatore e l’Università degli Studi Messina, che insieme hanno reso possibile l’evento negli anni. Fondamentale, anche, la collaborazione della SSD UniME per l’organizzazione degli eventi in Cittadella. Inoltre, dall’anno scorso, il Comune di Messina è parte essenziale nel progetto di valorizzazione della manifestazione, favorendo la partecipazione attiva della comunità. Di grandissima importanza è il contributo di numerose realtà associative e istituzionali che, con il loro impegno, ampliano il valore sociale dell’evento.

Tra i partner figurano ATM, AMAM e Messina Social City, oltre ad associazioni come Avis, Fasted, A Run City, UVM e molte altre che saranno svelate nei prossimi giorni, insieme agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. La loro partecipazione dona agli UniMEGames attività di sensibilizzazione (con il programma Try This Ability), inclusione e intrattenimento, rendendo l’esperienza non solo sportiva ma anche culturale e sociale.

Questa sinergia conferma gli Unime Games come un punto di riferimento per lo sport universitario e cittadino. La manifestazione è pronta per un’altra edizione memorabile a cui tutti sono invitati.

In occasione della cerimonia di apertura della manifestazione sportiva UniMe Games 2025, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche per la giornata del 3 ottobre, al fine di consentire la massima partecipazione degli studenti all’evento.

A questo link, la presentazione degli Unime Games 2024.

