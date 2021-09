Cinema all’aperto a Torre Faro: stasera “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino per #FarEstate

La storia di quattro amici dagli anni ’80 ad oggi che racconta, tra le righe, l’Italia e gli italiani: è questo, in soldoni, “Gli anni più belli”, l’ultimo film di Gabriele Muccino che verrà proiettato stasera al cinema all’aperto dell’Isola pedonale di Torre Faro. L’evento è ad ingresso gratuito e rientra nella rassegna di film, teatro e musica organizzata da ATM Messina Spa, #FarEstate.

Ultimo appuntamento con il cineforum messo in piedi dall’Azienda del trasporto pubblico locale per l’estate nel borgo marinaro a Capo Peloro. Dopo grandi classici come “Nuovo cinema paradiso” o “Il Postino”, film d’animazione per tutta la famiglia come “Alla ricerca di Nemo” e il suo seguito, “Alla ricerca di Dory”, il cinema all’aperto di Torre Faro ospiterà un’uscita recente, l’ultima fatica del regista Gabriele Muccino.

Protagonisti del film “Gli anni più belli” quattro amici, Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo. La pellicola racconta nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, il loro percorso di crescita, l’adolescenze e l’ingresso nell’età adulta. Un insieme di successi e fallimenti, una storia di amori e amicizia che si propone anche come un’affresco dell’Italia contemporanea. A dare un volto ai quattro personaggi, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Nel cast anche la cantante Emma Marrone.

L’appuntamento è per stasera, giovedì 2 settembre, alle 22.00 nell’isola pedonale di Torre Faro. L’ingresso, come anticipato, è gratuito, ma i posti sono limitati (massimo 150). L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Per accedere agli spettacoli previsti nel cartellone estivo organizzato da #FarEstate, dai 12 anni in su, sarà necessario esibire il green pass unitamente ad un documento di identità.

(6)