Ancora cinema all’aperto a Torre Faro: stasera un grande classico per #FarEstate

Settembre è ormai alle porte, ma la bella stagione non è ancora finita, così come la rassegna #FarEstate organizzata da ATM Messina Spa nell’isola pedonale di Torre Faro: stasera, 31 agosto, col cinema all’aperto. Sul grande schermo del borgo marinaro sarà proiettato un grande classico, che collezionò ben cinque nomination agli Oscar nel 1994. Non avete ancora indovinato? Si tratta de Il Postino, celebre film di Michael Radford.

Nuovo appuntamento con il cineforum di ATM Spa nell’isola pedonale di Torre Faro. Dopo Nuovo Cinema Paradino, Alla ricerca di Nemo, La La Land e Il Traditore, la pellicola di oggi, martedì 31 agosto, è un grande classico del cinema per intenditori e non: Il Postino, la storia di Mario Ruoppolo, postino ausiliario nell’isola Salina delle Eolie, ha come unico destinatario da servire il poeta cileno Pablo Neruda, esule con la moglie. Tra i due nasce un’amicizia grazie alla quale Mario scopre la forza della poesia e l’impegno politico.

L’evento è ad ingresso gratuito, ma i posti sono limitati (massimo 150). La serata si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-covid. Per accedere a tutti gli eventi della rassegna di cinema all’aperto, teatro e musica #FarEstate di Torre Faro, dai 12 anni in su, è necessario esibire il green pass unitamente ad un documento di identità. Il film inizierà alle ore 22.00.

I prossimi appuntamenti prevedono la proiezione del film Gli anni più belli, di Gabriele Muccino, il 2 settembre, ed il concerto di Red Ronnie, sabato 4 settembre.

(30)