Messina, aprono i parcheggi viale Europa “Centro” e San Cosimo

Ci siamo, i parcheggi di interscambio del viale Europa e di San Cosimo, tra le arterie di Messina più trafficate, verranno aperti agli automobilisti a partire dal 26 aprile 2023. Come aveva anticipato l’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello i parcheggi saranno gratuiti per i primi 6 mesi.

«Stiamo ponendo le basi per la struttura futura città di Messina. I parcheggi di prossimità all’interno del circolo urbano – aveva detto Mondello a metà marzo – sono determinanti. Non ho mai parlato delle tariffe per i parcheggi di interscambio, non ho mai parlato di gestione. La gestione va calibrata in base al parcheggio e al contesto. È evidente che se vogliamo avere una strategia vincente, questa deve passare da tutta una serie di politiche per la mobilità. Politiche che possono essere, per esempio, il servizio di abbonamento per il TPL calmierato, cosa su cui stiamo lavorando.

La possibilità di entrare nel parcheggio per il quarto d’ora, per prendere un caffè, gratuitamente. Sono cose che vanno valutate quando i parcheggi saranno completati. È stato già dato indirizzo che per i primi sei mesi, per invogliare i cittadini, i parcheggi di interscambio saranno tutti gratuiti».

Intanto online l’avviso del Comune che cerca gestori per il servizio di noleggio per monopattini e biciclette.

