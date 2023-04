Parcheggi di interscambio a Messina, arrivano monopattini e bici a noleggio: online l’avviso

Un servizio di noleggio di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita presso i parcheggi di interscambio che stanno nascendo in queste settimane nella città di Messina: questo quanto predisposto dalla Giunta Basile, su proposta del vicesindaco e assessore Salvatore Mondello, per favorire l’utilizzo delle nuove aree di sosta e l’implementazione della mobilità dolce in città. Nelle scorse ore, è stato pubblicato lo schema di avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. Si cercano, in sostanza, non più di dieci ditte che possano occuparsi dell’attività.

L’assessore alla Mobilità Urbana ed Extra-urbana, Salvatore Mondello, lo aveva annunciato in Consiglio Comunale lo scorso 16 marzo 2023 nel corso della Seduta richiesta da alcuni consiglieri e dedicata ai parcheggi di interscambio e alla viabilità a Messina. Con la messa in funzione delle nuove aree di sosta lungo la città dello Stretto sarà possibile noleggiare, nei pressi di dove si è lasciata l’auto, monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita.

In realtà, la procedura per l’assegnazione del servizio era stata già avviata a maggio del 2021, ed era stata oggetto di ricorso al TAR di Catania. Nel febbraio del 2022, la Giunta comunale aveva revocato la delibera e dato mandato al Servizio Mobilità Urbana di revocare i provvedimenti consequenziali e di definire una diversa modalità del servizio di noleggio in oggetto coerentemente agli attuali strumenti di pianificazione del traffico e della mobilità (PGTU e PUMS) e delle nuove infrastrutture di parcheggio in corso di esecuzione.

Noleggio bici e monopattini a Messina: come funzionerà

L’amministrazione comunale cerca quindi un numero massimo di 10 operatori economici che potranno essere autorizzati allo svolgimento del servizio, un numero massimo complessivo di 1000 monopattini elettrici e di 500 biciclette a pedalata assistita da mettere in circolazione e l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio. La modalità del noleggio deve essere quella del free floating (flusso libero), cioè senza dotazione di attrezzature per la custodia o altri sistemi di postazioni fisse e con la possibilità di lasciare il dispositivo elettrico in un punto diverso da quello di prelievo.

Il servizio, si legge nell’avviso, dovrà essere svolto continuativamente per tutti i giorni dell’anno, h24. Il servizio di noleggio di bici e monopattini deve essere totalmente informatizzato, tramite apposita app per smartphone, in modo tale che l’utente possa immediatamente visualizzare i mezzi disponibili, eventualmente prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare in modo sicuro e identificabile, segnalare guasti, criticità, incidenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti. Dovrà essere previsto inoltre un servizio di call-center in lingua italiana e inglese.

Per quel che riguarda gli utenti, i monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita potranno sostare esclusivamente negli stalli riservati a ciclomotori e motocicli individuati da regolare segnaletica stradale orizzontale e verticale oppure nelle rastrelliere per la sosta delle biciclette.

L’avviso è disponibile a questo link.

