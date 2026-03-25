MEdoc 2026: cala il sipario sulla quarta edizione dell’evento di Ais Sicilia

L’intera provincia di Messina ha trionfato ancora una volta al MEdoc 2026, la quarta edizione dell’evento di Ais Sicilia. Il MEdoc, in due giorni, ha mesi in luce i produttori e i loro vini.

Il MEdoc 2026 è stato ospitato dalla Camera di Commercio di Messina domenica 22 e lunedì 23 marzo, luogo simbolo di storia e lavoro. La prima giornata è stata caratteristica di sommelier e winelover mentre la seconda ha dato la possibilità ai produttori di intavolare trattative con gli operatori del settore.

MEdoc 2026: trionfa il Mamertino

Francesco Baldacchino, presidente Ais Sicilia ha dichiarato: «esprimo profonda soddisfazione per la folta partecipazione di pubblico che ha preso parte al MEdoc sia degli appassionati sia degli operatori di settori al b2b. Per noi è evento di fondamentale rilevanza per la valorizzazione di queste tre denominazioni, sebbene piccole, che oggi possono risplendere di luce propria poiché degnamente comunicate, importanti sia per storia sia per profilo qualitativo crescente, soprattutto del Mamertino rosso, in questa edizione foriero di giudizi molto alti al concorso enologico».

La città di Messina ha accolto con partecipazione il progetto di focus e di valorizzazione coordinato dall’Associazione Italiana Sommelier Sicilia di riunire i produttori delle tre denominazioni Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari. Oggi areale schiuso alla conoscenza di molti e che ha messo in luce lineamenti e fisionomia di un terroir singolare che abbraccia monti, colline e persino due mari. Vini molto apprezzati che in blocco hanno evidenziato crescita qualitativa anche al semplice paragone con la scorsa edizione.

Un territorio a volte impervio e poco agevole, dove talvolta è difficile fare viticoltura e dove spesso quest’ultima diventa eroica per via delle difficoltà di azione. Areale che, attraverso terrazzamenti e piante, fortifica la resilienza di

questi terreni erti e poco agevoli. La zona prova a far sistema tra produttori per garantire grandi potenzialità espressive per eccellere nel complesso mercato vitivinicolo nazionale ed internazionale.

Investire sulle tre denominazioni

Il concorso enologico a porte chiuse del MEdoc 2026 è stato riservato a quaranta degustatori professionisti. Inoltre, hanno avuto luogo anche tre masterclass comparative. Queste ultime hanno permesso, altresì, il confronto dei vini a denominazione del Messinese con zone di qualità conclamate: Rioja di Spagna “contro” Mamertino, Borgogna “contro” Faro, mentre il Sauternais, quest’ultima addirittura area portabandiera del vino muffato più famoso al mondo, ha giocato in parallelo “contro” la Malvasia delle Lipari. E le sorprese non sono mancate ad arrivare, producendo un’incisiva ed efficiente reciprocità d’intenti. Un mutuo soccorso “didattico” per soci e appassionati.

Il responsabile eventi Gioele Micali ha affermato: «gli importanti numeri delle due giornate dedicate confermano un grande lavoro di Ais Sicilia. Si vede soprattutto in virtù del fatto che si continua ad investire con caparbietà su queste tre denominazioni. Questo avviene anche in funzione di un programma revisionato che è stato premiato da una platea qualificata presente alle masterclass. Banchi del lunedì, inoltre, affollati da utenti ristoratori arrivati persino dalla provincia di Catania e dalla Calabria».

Domenica sera il momento più atteso: la proclamazione dei vincitori delle categorie delle tre Doc. Un pretesto aggregativo tra produttori che ha visto la proclamazione dei vini più graditi ai professionisti e lo stimolo a perseguire la

strada intrapresa.

I vini premiati del MEdoc 2026

Il Premio Tastevin, ossia il riconoscimento al vino che in assoluto ha ottenuto il punteggio più alto come somma delle categorie eccellenza, innovazione, piacevolezza e compatibilità gastronomica, assegnato dai degustatori ufficiali Ais Sicilia, è stato conferito all’azienda Cambria. I premiati di MEdoc 2026:

MAMERTINO BIANCO

Vino Top Tenuta Moreri Guzman 2022

Vino Piacevolezza Principi di Mola 2024

Innovativo Barone Ryolo 2024

Gastronomico Vasari 2024

MAMERTINO ROSSO

Vino Top Cambria Giulio Cesare 2019

Piacevolezza Principi di Mola 2021

Innovativo Guzman Riserva 2020

Gastronomico Cantine Lipari 2021

FARO

Vino Top Palari 2020

Piacevolezza Enza La Fauci 2022

Innovativo Ciccolo Due pini 2021

Gastronomico Bonfiglio Beatrice 2020

MALVASIA DELLE LIPARI PASSITO

Vino Top Punta Aria 2023

Piacevolezza D’Amico 2024

Innovativo Carlo Hauner 2022

Gastronomico Colosi Na‘Jm 2024

MALVASIA SALINA IGT

Vino Top Punta Aria Francangelo 2024

Piacevolezza Colosi Secca del Capo 2025

Innovativo Caravaglio Punta Capo 2024

Gastronomico Hauner Iancura 2025

(4)