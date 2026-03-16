Medoc 2026: Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari il 22 e il 23 marzo alla Camera di Commercio

I calici delle tre DOC di Messina e del suo territorio – Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari – tornano a splendere con la quarta edizione dell’evento targato AIS Sicilia: Medoc 2026.

L’appuntamento con le eccellenze del territorio vitivinicolo messinese è per il 22 e 23 marzo alla Camera di Commercio di Messina. Non solo vino ma anche storia, identità e carattere di una terra ricca di tradizione e passione enologica.

Medoc 2026: momento di incontro e confronto

Il programma del Medoc 2026 è variegato e stimolante. Ci saranno talk con esperti del settore, produttori, bachi d’assaggio delle cantine più rappresentative della provincia, masterclass dedicate ai sommelier, appassionati e curiosi. L’obiettivo? Scoprire i segreti delle tecniche di vinificazione e della caratteristiche organolettiche dei vini DOC messinesi.

Sarà un viaggio sensoriale tra profumi, aromi e sapori che raccontano la storia di un territorio unico, dove la viticoltura si intreccia con cultura, paesaggio e tradizione gastronomica. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare i produttori, ascoltare le loro storie e conoscere le innovazioni che stanno valorizzando il vino siciliano nel panorama nazionale e internazionale.

L’evento non è solo un’occasione di degustazione: è un vero e proprio momento di incontro e confronto, pensato per chi ama il vino ma anche per chi vuole approfondire le proprie conoscenze sul territorio e sulle sue eccellenze.

Le potenzialità delle DOC messinesi

Gioele Micali di AIS Sicilia ha spiegato il significato del nome Medoc: un riferimento ad un grande territorio del vino francese e uno alle DOC di Messina.

Il Presidente Regionale di AIS Siclia, Francesco Baldacchino ha riportato la percezione delle tre DOC a Messina e al di fuori del territorio: «per questa quarta edizione, ci sarà un concorso enologico che vedrà coinvolti la stampa di settore e gli operatori. Talvolta i produttori non credono al potenziale dei loro vini, fuori Messina la percezione cambia. Ho notato che in alcuni locali c’è assenza di vini del territorio. I produttori devono crederci di più».

Inoltre, ha aggiunto che il ruolo del sommelier non è solo quello della degustazione ma anche di raccontare e tramandare la tradizione e la storia del vino. Anche per la quarta edizione del Medoc 2026 ci sarà un concorso enologico. A tal proposito, Baldacchino ha ricordato: «chi degusta è un professionista AIS che ha fatto corsi appropriati e la degustazione è al buio».

Medoc 2026: appuntamento alla Camera di Commercio

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Messina Flavio Santoro ha evidenziato: «oggi per noi si celebra l’eccellenza dell’enologia del messinese. Le nostre tre DOC sono diverse ma raccontano il territorio e la nostra terra divisa fra mare e monti. Non posso che ringraziare AIS Sicilia e la Camera di Commercio che ospiterà l’evento».

Il Medoc 2026 si svolgerà infatti alla Camera di Commercio di Messina con la quale AIS SIcilia ha sempre collaborato. Tra gli obiettivi della Camera di Commercio vi è infatti la la valorizzazione e promozione del territorio con le associazioni di categoria.

La responsabile della comunicazione della Camera di Commercio, Marianna Barone, ha ricordato il loro impegno a promuovere questi vini e le loro potenzialità non pienamente espresse. «La provincia di Messina vanta tante piccole produzioni e ha bisogno di essere conosciuta fuori dai proprio confini. Come Camera di Commercio abbiamo lavorato in questa direzione anche con il progetto “Malvasia fuori confini”. Basti pensare che anche Plinio il Vecchio nei suoi scritti parlava già del vino del nostro territorio. La Camera di Commercio è lieta di ospitare il Medoc anche quest’anno».

L’importanza della formazione

L’impegno di AIS Sicilia è anche sul fronte della formazione. Presente al Medoc 2026 anche l’Istituto Superiore Antonello. «Credo che oggi nella specifica situazione dove si trova la nostra regione sia fondamentale ragionare sulla necessità di costruire reti e rendere queste reti funzionali. Per quanto un settore possa essere attrattivo in un Paese che come il nostro sia sta spopolando è fondamentale attrarre studenti e fornire loro una formazione specifica nei settori di interesse. Questo deve partire dalla formazione scolastica che si sta allontanando sempre di più dagli schemi standard. È importante che i ragazzi di oggi arrivino a incontrare il mondo del lavoro con un’idea chiara del contesto. Siamo consapevoli di quanto sia importante per i ragazzi l’incontro diretto con il mondo del lavoro» – ha dichiarato la preside dell’Antonello, Daniela Pistorino.

Un partner storico di AIS Siclia è anche l’ITS Academy Albatros che sarà presente al Medoc 2026 domenica sera, dopo un talk alla Sala Borsa. Albatros servirà un momento gastronomico con varie specialità tipiche del territorio.

A seguire, dopo la presentazione dell’evento, hanno preso la parola i vari consorzi.

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