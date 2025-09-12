Max Pezzali a Messina: doppio appuntamento per il concerto al Franco Scoglio nel luglio 2026

Max Pezzali annuncia un secondo imperdibile appuntamento a Messina del tour “Max Forever – Stadi 2026”. Il cantante si esibirà in concerto anche il 2 luglio 2026 allo stadio “Franco Scoglio”. Messina si conferma protagonista assoluta della grande musica live in Italia: Max Pezzali aveva già registrato il sold out per la data del 1° luglio.

Un doppio evento che consacra ancora una volta la città dello Stretto come tappa centrale nei principali circuiti nazionali dei grandi concerti. Le due serate sono organizzate da Vivo Concerti e promosse da Giuseppe Rapisarda Management, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina.

Max Pezzali a Messina: due serate memorabili

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro hanno dichiarato: «accogliere nuovamente Max Pezzali a Messina con due date consecutive è motivo di grande orgoglio e conferma la centralità del nostro territorio nel panorama della musica dal vivo. Il ‘Franco Scoglio’ si prepara a vivere due serate memorabili, capaci di richiamare migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e oltre. Eventi di questa portata non rappresentano soltanto un’occasione di intrattenimento, ma anche un potente strumento di promozione culturale e turistica, oltre che di aggregazione sociale, contribuendo a rendere Messina una città sempre più viva, partecipata e accogliente».

I biglietti saranno disponibili: online su Ticketone a partire dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 12 settembre, per cinque giorni consecutivi; mentre su altre prevendite online e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 17 settembre 2025.

