Max Pezzali in concerto a Messina il prossimo 1 Luglio 2026 al Franco Scoglio

Max Pezzali torna a Messina con il nuovo tour “Max Forever – Stadi 2026”. Nella città dello Stretto farà tappa il 1° Luglio 2026 allo Stadio “Franco Scoglio”, confermando Messina tra le protagoniste della grande musica live in Italia. L’evento è organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Inoltre, ha la collaborazione e il patrocinio del Comune di Messina.

Max Pezzali a Messina: un grande appuntamento per il 2026

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro hanno dichiarato: «accogliere ancora una volta Max Pezzali nella nostra città è motivo di grande orgoglio e conferma la centralità di Messina nei principali circuiti nazionali della musica dal vivo. Il “Franco Scoglio” si prepara a ospitare un altro grande appuntamento capace di coinvolgere migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e non solo. Eventi di questa portata rappresentano non solo un’opportunità di promozione culturale e turistica, ma anche un’occasione concreta per favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale, contribuendo a costruire una città sempre più viva, partecipata e accogliente».

I biglietti sono disponibili online su Ticketone a partire da oggi, mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 14.00. Si trovano anche nei punti vendita autorizzati da lunedì 14 luglio 2025 alle ore 11.00.

(14)