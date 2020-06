Matteo Salvini domani a Messina e c’è già chi si prepara ad “accoglierlo”

Il leader della Lega Matteo Salvini torna in Sicilia e fa tappa a Messina, venerdì 12 giugno, e c’è chi già si prepara ad “accoglierlo”. Si tratta del gruppo “No Beni culturali alla Lega – Musumeci Dimettiti”, attivo da qualche settimana, pronto a lanciare il suo messaggio: «Qui Salvini non è il benvenuto».

Nei giorni scorsi il leader del Carroccio aveva annunciato un nuovo tour in Sicilia con partenza da Palermo, tappe a Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto e, infine, Messina. Se incontrerà o meno il sindaco Cateno De Luca, attualmente a Fiumedinisi, non è dato saperlo, ma certo si ricorderanno le parole di vicinanza politica formulate durante le fasi più critiche dell’emergenza coronavirus.

Certo, i “tour” siciliani del leader della Lega non sono mai privi di contestazioni, lo scorso agosto a Siracusa e Catania è stato accolto da striscioni e bottigliette di plastica lanciate contro la sua auto. Al suo imminente arrivo a Messina sarà accolto dai membri del gruppo “No Beni culturali alla Lega – Musumeci Dimettiti”, che oggi pomeriggio si incontreranno alle 18.00 a Piazza Immacolata di Marmo (dietro il Duomo) per organizzare, appunto, “l’accoglienza”.

Ad annunciare l’assemblea di oggi, giovedì 11 giugno, è la portavoce del gruppo, Domiziana Giorgianni: «Non possiamo permettere che Salvini venga nella nostra città e sia libero di scorrazzare in giro come se nulla fosse. Dobbiamo ribadire con forza e determinazione che in Sicilia e a Messina non è il benvenuto».

