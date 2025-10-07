L’Atm Messina seleziona 20 autisti under 30. Per candidarsi c’è tempo entro il 6 novembre

L’Atm Messina si prepara ad aprire le porte dell’azienda ad altri 20 giovani autisti under 30. Sul sito istituzionale della società in house providing del Comune di Messina è stato pubblicato l’avviso relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami. La procedura ha il fine di assumere 20 operatori di esercizio under 30 con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri e contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante.

Atm Messina: gli autisti sono il perno della società

Il sindaco di Messina Federico Basile ha affermato: «come già accaduto altre volte in questi anni, ATM offre un’opportunità di lavoro ai giovani di questa città. Ma non solo. Grazie alle nuove assunzioni, a conclusione dell’iter selettivo crescerà la forza lavoro dell’Azienda. Di conseguenza, il servizio di trasporto pubblico avrà un ulteriormente potenziamento, con ricadute positive sull’intero sistema di mobilità cittadina».

La presidente di Atm Messina Carla Grillo ha concluso: «siamo orgogliosi di annunciare la pubblicazione sul nostro sito del bando per la selezione di altri venti nuovi autisti. La famiglia di ATM è cresciuta molto in questi anni ed è destinata a crescere ancora nel prossimo futuro. Gli autisti rappresentano il perno dell’Azienda Trasporti. Con l’innesto di nuovi operatori di esercizio avremo la possibilità di realizzare tutti i progetti in cantiere relativi al potenziamento del servizio di Tpl».

Qualora il numero delle istanze di partecipazione alla selezione, correttamente presentate, sia superiore a 40, si procederà ad una prova preselettiva.

L’avviso ufficiale può essere consultato a questo link.

