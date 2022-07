Laboratori, sport e magia: un’estate a Villa Dante con Messina Social City

Avviati i lavori per l’illuminazione dei campi da tennis, Villa Dante non si ferma e, soprattutto, non si fermano le attività per bambini, famiglie e anziani avviate da Messina Social City, società partecipata del Comune che gestirà l’area verde una volta terminati gli interventi.

Nella nostra ultima incursione all’interno del principale polmone verde del centro di Messina, in occasione dell’avvio dei lavori per il nuovo impianto di illuminazione dei campi da tennis che, a breve, consentirà di giocare anche in notturna, abbiamo fatto chiesto alla presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, cosa ci fosse in cantiere per l’estate delle famiglie messinesi. Tanti i progetti e gli appuntamenti già iniziati per grandi e piccini, tra i quali anche quelli calendarizzati a dicembre nell’ambito del “Natale della Rinascita” e poi rinviati a causa dell’aumento dei casi covid.

Tra gli eventi in programma organizzati dalla Partecipata segnaliamo: i laboratori creativi per i più piccoli; le attività sportive; “Il botteghino Sas” dj set e musica dal vivo nella mattinata di venerdì 22 luglio; lo spettacolo di magia di “Mister Alex e gli Hello you” di venerdì 29 luglio; la parata di mercoledì 27 luglio. Tutti gli eventi segnalati sono programmati nella mattinata. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina di Messina Social City.

