La “Casa delle Farfalle” a Messina: la primavera arriva nel cuore dell’inverno

La “Casa delle Farfalle” arriva a Messina. Nell’Ode al vento occidentale, il poeta Percy Bysshe Shelley domandava: “[…] se viene l’Inverno, potrà la Primavera essere lontana”? Quest’anno, nel cuore dell’inverno, il giorno di San Valentino, arriverà a Messina la primavera con le sue creature più eleganti e belle: le farfalle.

Quest’anno San Valentino a Messina non sarà solo sinonimo di cioccolatini e cuoricini. San Valentino porterà le farfalle, non quelle nello stomaco però, quelle vere, emblema di grazia ed eleganza che perfettamente si sposano con il clima romantico della festività. Dal 14 febbraio 2025 al 14 giugno, il Museo Regionale Accascina di Messina ospiterà la “Casa delle Farfalle”, un giardino tropicale itinerante.

Chi non ha mai sognato di trovarsi in una foresta tropicale in mezzo a delle creature quasi fatate che con il loro impercettibile battito d’ali rendono tutto più magico e fiabesco? Non occorrerà spostarsi in nessuna foresta tropicale, questi splendidi esseri alati saranno nella Città dello Stretto, alla portata di tutti: grandi e piccoli, romantici e non.

La Casa delle Farfalle non è semplicemente una coinvolgente esperienza sensoriale, è anche un luogo di incontro tra educazione, scienza e divertimento.

Vedere nascere una farfalla in diretta

Herman Hesse definiva la farfalla come “l’ultima, più elevata, festosa e vitalmente importante essenza di un animale”, arrivando addirittura ad affermare che la farfalla è emblema sia dell’effimero, sia di ciò che dura in eterno, simbolo dell’anima.

Da dove è nata l’idea di un giardino tropicale d’inverno itinerante? A raccontarlo ai microfoni di Normanno, Enzo Scarso, organizzatore dell’evento.

«Ci siamo resi conto che collocare “La Casa delle Farfalle” in un sola area poteva essere esaustiva per i locali ma difficile da raggiungere per gli altri che non si spostavano. Così abbiamo pensato di visitare le varie città per dare possibilità anche alle scuole di venire in contatto con questo mondo. Siamo andati noi a trovarle e abbiamo visto che si tratta di una formula vincente. Chiaramente è un’attività che comporta tutte le difficoltà del caso perché non è semplice spostare ogni volta la serra e tutto ciò che comporta».

Il progetto, essendo itinerante, su Messina ha ancora più valore e spessore perchè è inedita. Da non sottovalutare è anche il valore educativo e didattico perchè “La Casa delle Farfalle” si integra con le proposte del museo.

Le farfalle vengono dall’America, dall’Asia, dall’Africa. Le crisalidi vengono ordinate ogni settimana e attraverso l’incubatrice sarà possibile vedere nascere le farfalle in diretta, proprio al museo. Questa esperienza è affascinante per i bambini e non solo; nascono circa 20/30 farfalle al giorno.

“La Casa delle Farfalle” a Messina coniuga l’esperienza diretta e immersiva in un mondo magico con il valore delle proposte museali per essere anche un richiamo al turismo.

La Casa delle Farfalle a Messina: rispetto per il più debole

“La Casa delle Farfalle” è un progetto di divulgazione scientifica ma non solo. L’obiettivo è anche quello di insegnare ai bambini il rispetto del più debole: «al giorno d’oggi, portare avanti progetti di divulgazione scientifica è fondamentale perché ai ragazzi viene insegnato il rispetto per la natura e per i più deboli. Le farfalle tendono ad appoggiarsi sui visitatori e non bisogna toccarle altrimenti si indeboliscono e non volano più. Assistendo allo sfarfallamento, ovvero l’uscita della farfalla dalla crisalide, si può ammirare come superano la difficoltà nonostante siano esseri così fragili e delicati».

Tanta curiosità, amore per la natura e disponibilità ad imparare. Sono solo questi gli ingredienti che mi servono per visitare “La Casa delle Farfalle”? In realtà ci sono anche consigli più pratici da seguire.

Il primo consiglio è di vestirsi a cipolla. Essendo farfalle tropicali, la serra è predisposta ad una temperatura di 22 gradi con un elevato tasso di umidità. Per godersi l’esperienza al massimo del comfort, è quindi consigliato un abbigliamento comodo e funzionale al luogo.

Altra regola riguarda le foto: si possono fare ma senza l’utilizzo del flash. Bisogna stare attenti anche camminando perché le farfalle, oltre a volare intorno ai visitatori, si possono trovare anche appoggiate a terra e non vanno calpestate.

Paura delle farfalle? Non è un problema!

Un ultimo consiglio arriva per chi ha paura delle farfalle. È consigliato venire a vedere “La Casa delle Farfalle”? In che modo questa esperienza potrebbe aiutare a vincere la paura?

Buone notizie. Il consiglio è quello di visitare la mostra nel tardo pomeriggio. A quell’ora, essendo più basso il sole, le farfalle volano meno. In più, è anche l’orario ideale per chi vuole fotografare questi splendidi esseri perchè è possibile trovarle più ferme.

Visitare “La Casa delle Farfalle” vuol dire portarsi a casa un’esperienza unica. I grandi tornano bambini e i bambini scoprono un mondo affascinante da vicino. Non solo: si ritorna a casa con una consapevolezza maggiore e una conoscenza di un mondo magico che si ricorderà per sempre.

Non resta che aspettare il 14 Febbraio per immergersi in un mondo tutto colorato al Museo Regionale Accascina. “La Casa delle Farfalle” a Messina si potrà visitare tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 18.

(16)