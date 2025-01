La Casa delle Farfalle arriva a Messina: dal 14 febbraio al Museo Regionale Accascina

La Casa delle Farfalle arriva a Messina. La magia si libra nell’aria a Messina! Dal 14 febbraio, la “Casa delle Farfalle” apre le sue porte al pubblico. Ospitata nello splendido Museo Regionale Accascina, questa affascinante attrazione si presenta come un vero e proprio giardino tropicale, un luogo incantato dove centinaia di farfalle coloratissime conquisteranno grandi e piccoli.

La Casa delle Farfalle Messina: un progetto per tutti

Quest’anno l’evento si arricchisce di un importante valore educativo, grazie alla straordinaria cornice che lo ospita. Il Museo Regionale Accascina non è solo un simbolo di cultura, ma custodisce tesori di immenso pregio come due capolavori del Caravaggio e un’opera di Antonello da Messina. L’unione tra natura e arte rende questa esperienza unica, offrendo un viaggio culturale che abbraccia la bellezza della biodiversità e il fascino dell’arte.

Non è tutto! La “Casa delle Farfalle” accoglierà anche la prestigiosa collezione di insetti “Insecta” del giudice Vittorio Aliquò, una mostra che si preannuncia come uno dei momenti clou dell’evento.

Questo progetto è pensato per tutti: famiglie, scolaresche e appassionati di natura, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza della biodiversità e del rispetto ambientale. Durante la visita, esperti naturalisti saranno a disposizione per rispondere a curiosità, condividere conoscenze e guidare i visitatori in attività interattive e laboratori entomologici.

La “Casa delle Farfalle” non è solo una mostra naturalistica, ma un vero tributo alla bellezza della natura, organizzato nel pieno rispetto del benessere degli animali esposti. Circondati da un turbinio di ali multicolori, i visitatori potranno ammirare da vicino farfalle straordinarie per forme e tonalità, immerse in un’atmosfera magica.

Questo evento itinerante ha già riscosso grande successo in città come Modica, Siracusa, Ragusa, Palermo e Marsala, e promette di affascinare anche Messina.

Le scuole possono già prenotare la loro visita chiamando i numeri 327 1369233 o 3927691183, mentre per gruppi turistici e famiglie non è necessaria prenotazione. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com, visitare il sito www.lacasadellefarfalle.com.

Un’occasione per vivere un’esperienza indimenticabile! Dal 14 febbraio, presso il Museo Regionale Accascina di Messina, in Viale della Libertà 465.

