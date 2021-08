Isole Eolie, orari prolungati di navi e aliscafi fino al 15 settembre

A comunicare il prolungamento degli orari dei collegamenti marittimi – navi e aliscafi – da e per le Isole Eolie è l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone. Più navi e aliscafi quindi per i turisti che si godono ancora la bella stagione. «Raccogliendo le aspettative di cittadini, imprese e visitatori, abbiamo esteso gli orari estivi dei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le Isole Eolie fino al 15 settembre.

L’impennata di presenze nella nostra Isola e nell’arcipelago, registrata quest’estate, è un dato incoraggiante e conferma la posizione della Sicilia tra le mete privilegiate del turismo mondiale. Prolungando il servizio di navi e aliscafi realizzato con il contributo della Regione, favoriamo dunque l’arrivo di ulteriori flussi turistici alle Eolie. Le maggiori frequenze dei collegamenti, riservate alla bella stagione, non si interromperanno dunque a settembre, sostenendo così il positivo trend di presenze che genera ricadute ad ampio raggio per la nostra economia».

Chi costruisce i nuovi traghetti?

A maggio 2021 la Regione Siciliana aveva pubblicato il bando da 130 milioni di euro per la costruzione di due nuove navi, proprio per rimpolpare i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori. «Siamo la prima Regione d’Italia – aveva detto Falcone a maggio – a mettere in campo i fondi che il ministero dei Trasporti ha destinato ai collegamenti via mare, snodo vitale per la nostra economia isolana. Un altro impegno mantenuto per riqualificare l’offerta di servizi turistici e per allineare la qualità dei trasporti marittimi agli standard europei. Il turismo diventa competitivo se ci sono servizi di qualità».

Tuttavia, la gara d’appalto – scaduta lo scorso 29 giugno – è andata deserta.

