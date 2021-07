Estate 2021, alle Isole Eolie è boom di turisti

A essere onesti è tutta la Sicilia ad essere apprezzata dai turisti, che per le vacanze estive scelgono l’Isola per rigenerarsi. A confermarlo sono i dati di Wonderful Italy, network italiano di esperienze e ospitalità in luoghi autentici.

«In generale al 30 giugno – ha detto Michele Ridolfo, CEO e co-founder di Wonderful Italy – risultano già venduti 3.500 soggiorni per giugno, luglio e agosto che equivalgono a 7.800 ospiti per un totale di oltre 51.000 presenze. E nello specifico, la Sicilia ha registrato la maggiore crescita di prenotazioni, con un +420% rispetto allo scorso anno».

La Sicilia, la più amata dagli italiani

I motivi per cui amare la Sicilia in estate sono abbastanza intuitivi, il mare bellissimo, la cucina e le bellezze naturali e storiche. Motivi per cui i turisti scelgono l’Isola come metà preferita. Rispetto allo scorso anno, anno in cui ancora non era attiva la campagna vaccinale, le presenze turistiche in Sicilia sono aumentate.

«Tra le regioni in cui è presente Wonderful Italy – continua Michele Ridolfo – la Sicilia ha registrato la maggiore crescita di prenotazioni: +420% rispetto allo scorso anno, passando da 250 a 1.300 (2300 ospite per 21.000 presenze). Seguono poi la Campania, la Liguria e la Puglia, rispettivamente con tassi di crescita del 300%, del 260% e del 115%».

Boom di turisti alle Isole Eolie

Per rimanere nel messinese, le Isole Eolie sono anche queste mete preferite dai turisti. «A metà luglio alle Eolie – riporta l’ANSA – è già boom turistico. I mezzi di collegamenti marittimi da e per le sette isole viaggiano quasi sempre pieni e da e per Napoli sul traghetto “Laurana” della Siremar vengono anche effettuati vaccini e tamponi su disposizione della gestione commissariale di Messina diretta da Alberto Firenze.

I pontili galleggianti sono pieni anche con mega yacht, così come le strutture turistiche alberghiere. Trovare un posto letto è diventato una impresa. Sul Corso principale c’è una vera e propria invasione di vacanzieri. Anche i locali – bar, ristoranti e boutique – lavorano a pieno ritmo. Affollate anche le spiagge. I vaporetti carichi di escursionisti lavorano a pieno regime soprattutto per le isole di Stromboli, Panarea, Vulcano e Lipari. E finalmente l’economia isolana ne trae beneficio. Le previsioni degli operatori turistici ovviamente sono positive per agosto e varianti Covid permettendo anche per settembre e ottobre. Con il green pass prevista anche una invasione di turisti stranieri che comunque hanno ripreso a frequentare l’arcipelago».

