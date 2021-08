Torre Faro, al via le domande per i Pass Residenti (al costo di 30 euro)

Al via oggi, giovedì 19 agosto, le domande per l’ottenimento dei Pass Residenti per il Parcheggio Torri Morandi – a meno di un mese dalla fine dell’isola pedonale di Torre Faro (prevista per il 15 settembre 2021). A comunicarlo è stata ATM Messina Spa con una nota in cui spiega come presentare richiesta. Chi abbia fatto domanda, magari via e-mail, prima della data di oggi, dovrà ripresentarla.

Dopo le richieste delle scorse settimane e i successivi annunci, è arrivata la Delibera di Giunta n° 442 – datata 13 agosto – che autorizza l’Azienda per il Trasporto locale di Messina al rilascio dei Pass per i residenti dell’area dell’isola pedonale di Torre Faro. Al costo di 30,00 euro, comunica ATM, sarà possibile sostare liberamente, fino a tutto il 10 settembre 2021, all’interno del parcheggio Torri Morandi.

Pass Residenti di Torre Faro: come fare domanda

È possibile richiedere il Pass Residenti ad ATM Spa per parcheggiare all’interno del parcheggio Torri Morandi inviando una e-mail all’indirizzo protocollo@atmmessinaspa.it.

Oltre a compilare e allegare il modulo disponibile a questo link, i richiedenti dovranno inviare all’indirizzo fornito da ATM i seguenti documenti:

Fotocopia della patente di guida dell’istante/Carta d’identità in corso di validità

dell’istante/Carta d’identità in corso di validità Fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura, in caso di auto a noleggio e/o leasing il relativo contratto;

dell’autovettura, in caso di auto a noleggio e/o leasing il relativo contratto; Ricevuta di versamento di 30,00 euro che dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato all’Azienda Trasporti Messina S.p.A. sulla Banca di Credito Peloritano IBAN IT 69 Z 03426 16500 CC0010003316, indicando nella causale: “Rilascio pass Torre Morandi D.G. 442/2021 targa automezzo ______________________”;

di che dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato all’Azienda Trasporti Messina S.p.A. sulla Banca di Credito Peloritano IBAN IT 69 Z 03426 16500 CC0010003316, indicando nella causale: “Rilascio pass Torre Morandi D.G. 442/2021 targa automezzo ______________________”; Certificato di residenza e/o autocertificazione ai sensi della 445/2000 art. 46 che attesti la residenza all’interno dell’isola pedonale di Torre Faro ; (dichiarazione prevista nell’ istanza allegata);

ai sensi della 445/2000 art. 46 che attesti la residenza ; (dichiarazione prevista nell’ istanza allegata); Dichiarazione attestante che nessun altro componente del proprio nucleo familiare è titolare di analogo pass, o abbia prodotto istanza per ottenerlo (dichiarazione prevista nell’ istanza allegata);

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Le istanze incomplete saranno tenute in considerazione solo ad avvenuto inoltro dei documenti mancanti da parte del richiedente. Saranno rilasciati fino a un massimo di 100 pass residenti.

L’ATM S.p.A. ricevuta l’istanza via e-mail, ed effettuata la verifica della documentazione allegata entro tre giorni lavorativi, rilascerà il pass. Potrà essere rilasciato un solo pass per nucleo famigliare. I cittadini saranno informati a mezzo mail del rilascio del pass, e potranno ritirarlo presso il Terminal Cavallotti.

Maggiori informazioni a questo link.

