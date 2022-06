Pass residenti Torre Faro: come richiederlo ad ATM

È attiva la procedura per richiedere il pass residenti per la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Torre Faro. I residenti, proprietari o affittuari, con regolare contratto di locazione nelle vie Circuito, Fortino e Senatore Francesco Arena, infatti, potranno compilare il modulo che permette il parcheggio gratuito nelle strisce blu presenti nell’area.

«È possibile – informa l’ATM Messina – richiedere un pass per ciascuna unità abitativa e comunque per una sola vettura di proprietà o in leasing di un componente del nucleo familiare. I pass per i residenti di Torre Faro saranno attivi fino all’11 settembre e potranno essere ritirati dagli utenti che ne avranno fatto richiesta presso gli uffici del Terminal Cavallotti di Messina dal quinto giorno lavorativo successivo alla compilazione della domanda». La richiesta può essere inoltrata tramite il form presente nella sezione “Servizi online” del sito dell’ATM, compilando tutti campi e allegando tutti i documenti richiesti.

Per chi non risiede a Torre Faro, la sosta sarà a pagamento dalle 09:00 alle 24:00, tutti i giorni. È possibile anche usufruire del parcheggio delle Torri Morandi, aperto in modo permanente, per tutto l’anno, 24 ore su 24. La sosta costerà:

1,00 euro al giorno dal lunedì al venerdì;

2,00 euro al giorno nelle giornate di sabato e domenica.

