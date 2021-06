“Torri Morandi”: bus navetta gratuito, parcheggio a pagamento. Le tariffe e gli orari

Il bus navetta che dal “Torre Morandi” porta in spiaggia a Torre Faro sarà gratuito, mentre il parcheggio sarà a pagamento e costerà quanto le strisce blu della Ztl del centro di Messina. A stabilirlo è la delibera di giunta n. 345 del 17 giugno 2021, integrativa rispetto a quella con cui è stata istituita l’Isola pedonale a Capo Peloro.

Lo comunica ATM, che rende note anche alcune modifiche al percorso della Linea 38 – appunto, la linea “Torri Morandi”: «È possibile inoltre usufruire di un ulteriore servizio gratuito complementare, con passaggio dal Capolinea Shuttle di Torre Faro e dal parcheggio Torri Morandi». Il servizio di bus navetta, inizialmente attivo fino alle 24.00, con l’eliminazione del coprifuoco è esteso fino alle 2.00 del mattino. Previsto, inoltre, un servizio aggiuntivo che coprirà il Lago Piccolo.

Parcheggio “Torri Morandi”: le tariffe

Per coloro che volessero usufruire del parcheggio “Torri Morandi” quindi inoltre, che sono applicate le medesime tariffe della ZTL secondo il seguente piano:

tariffa oraria – 1,00 euro l’ora;

mezza giornata – 3,00 euro (dalle 08:00 alle 16:00 o dalle 16:00 alle 24:00);

intera giornata – 5,00 euro.

Nella fascia notturna il parcheggio “Torri Morandi” è gratuito.

Gli orari del bus navetta fino a Torre Faro

Il nuovo percorso del bus navetta sarà quindi il seguente: “Torri Morandi” – via Pozzo Giudeo – via Lanterna – via Biasini – via Fortino e poi percorso regolare.

Nell’immagine sottostante, il servizio aggiuntivo previsto da ATM per i prossimi giorni.

ATM ha inoltre proposto, anche in base alle segnalazioni e alle richieste ricevute, un ulteriore servizio che consenta di raggiungere tanto il Villaggio di Torre Faro ed il Parcheggio Torri Morandi, quanto il litorale di Mortelle e le relative strutture balneari.

