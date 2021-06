Bus-navetta dal “Torri Morandi” a Mortelle, il Comune dice “no”. Russo: «Irresponsabile»

Estendere il servizio di bus-navetta di ATM che dal parcheggio “Torri Morandi” porta a Capo Peloro, anche a Mortelle: è questa la richiesta del consigliere comunale Alessandro Russo, bocciata, a quanto pare, dal Dipartimento competente del Comune di Messina con motivazioni che l’esponente del PD definisce “singolari”. «È urgente – afferma Russo – che l’Amministrazione riconsideri la questione.

Ormai dal 22 maggio, è attivo nella zona di Torre Faro il servizio di bus-navetta che dal Torri Morandi porta i cittadini a Capo Peloro. Con l’arrivo della stagione estiva e la zona Nord che si popola sempre di più, per il consigliere comunale Alessandro Russo sarebbe importante estendere questo servizio anche alla zona di Mortelle, in maniera tale da alleggerire il traffico. Durante una seduta della I Commissione consiliare Viabilità e Trasporti, però, il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, ha riferito che una tale opzione non è attuabile, perché scartata dal Dipartimento competente.

A non convincere il consigliere Russo è la motivazione di questo diniego: «Appare ancora più singolare – scrive l’esponente del PD messinese – la motivazione con la quale l’estensione della linea di bus navetta verrebbe negata dai tecnici competenti: l’impossibilità riferita di non poter effettuare l’inversione di marcia nel primo tratto di rettifilo di Mortelle. A un esame dei luoghi, invece, appare chiarissimo come lo stesso ente proprietario della strada, ossia l’ANAS, abbia anche di recente apposto la segnaletica orizzontale che consente in corrispondenza di più varchi l’inversione del senso di marcia. Orbene: perché non dovrebbe essere possibile, pertanto, per un bus navetta effettuare il servizio su Mortelle e invertire la marcia per raggiungere gli altri lidi di Torre Faro mentre la stessa manovra la effettuano centinaia di macchine e scooter ogni giorno?»

Per il consigliere, «l’estensione della linea estiva costituirebbe un importantissimo strumento di alleggerimento del carico di traffico automobilistico e scooteristico nel frequentato litorale di Mortelle, da anni ormai luogo di grande aggregazione e frequentazione da parte dei messinesi, soprattutto più giovani, restituendo condizioni di sicurezza stradale ai tanti fruitori di quelle spiagge. Non si comprende, del resto, perché l’utile strumento del bus navetta dal “Torri Morandi” che da anni ormai consente a centinaia di messinesi e turisti di raggiungere in serenità e sicurezza le spiagge di Capo Peloro non possa essere esteso a tutto il litorale di Torre Faro, assicurando un analogo trattamento per tutte le attrezzature balneari interessate».

«Non si può non evidenziare – conclude Russo – come per ragioni tecnicamente non chiare si priva la cittadinanza e la popolazione turistica di un servizio di trasporto pubblico molto utile e utilizzato, esponendo ancora per un’altra stagione il litorale di Mortelle a condizioni di sicurezza stradale precaria, di invivibilità per i residenti – che si vedono ogni estate chiusi fin dentro le proprie abitazioni da incivili che parcheggiano davanti agli accessi – e di differente trattamento di condizioni tra le attività balneari da tempo servite da tale servizio di trasporto e le attività di Mortelle, forse anche più frequentate e popolate ma completamente abbandonate all’anarchia viabile e di mobilità».

Per queste ragioni, il consigliere comunale Alessandro Russo chiede un intervento urgente da parte dell’Amministrazione De Luca, affinché si riconsideri la questione e si estenda il servizio di bus-navetta dal “Torri Morandi” anche alla zona di Mortelle: «Lasciare stare le cose così è fatto grave e irresponsabile nei confronti dei cittadini e dei turisti che vivono la nostra città nella prossima stagione estiva.».

