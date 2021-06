Torri Morandi, Rizzo: «Il parcheggio sia gratis finché non ci saranno i pass residenti»

Mantenere gratuito il parcheggio “Torri Morandi” finché non ci saranno i pass per i residenti di Torre Faro: è questa la soluzione avanzata dal consigliere comunale Massimo Rizzo per andare incontro alle necessità degli abitanti del borgo marinaro della zona Nord di Messina.

L‘isola pedonale di Torre Faro è stata attivata lo scorso 10 giugno, chi vuole accedere al villaggio dovrà farlo o a piedi oppure usufruendo della bus navetta gratuita messa a disposizione da ATM, che parte dal “Torri Morandi”. La decisione di rendere il parcheggio a pagamento, però, ha generato non poche polemiche anche a fronte del fatto che, attualmente, non sono stati ancora predisposti i pass per i residenti.

A sollevare la questione, oggi, è il consigliere comunale di Libera Me, Massimo Rizzo: «Parcheggi gratuiti in centro città (fino al 30 giugno, ndr), parcheggio alle Torri Morandi di Torre Faro a pagamento. Il motivo? Disincentivare i residenti a parcheggiare la propria autovettura per l’intera giornata. Ed allora, direte voi, sicuramente ci saranno i pass per tutti i residenti. No, ma ci stanno pensando… Mi sembra un buon modo per valorizzare l’isola pedonale! Revocate subito questa decisione folle, almeno sino a quando non ci saranno i pass per tutti gli aventi diritto. E subito!».

(13)