Il romanzo “Horcynus Orca” andrà in scena a Taormina per il Taobuk Festival

Si è tenuta questa mattina al Marina del Nettuno Yachting Club di Messina la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Horcynus Orca. Viaggio fantasmagorico nell’oceano della letteratura”. Il romanzo Horcynus Orca andrà in scena in prima assoluta il 22 giugno al Teatro Antico di Taormina per il Taobuk Festival.

Si tratta di un’inedita rappresentazione transmediale di cui il Gruppo Caronte & Tourist è sponsor all’interno della rassegna del Taobuk – Festival Internazionale del Libro.

Horcynus Orca al Festival Taobuk: la presentazione

Il romanzo capolavoro di Stefano D’Arrigo viene portato in prima assoluta al Teatro Antico di Taormina da personalità del calibro di Vinicio Capossela, Caterina Murino, Linda Gennari. Non mancherà la partecipazione di Davide Livermore e le musiche dal vivo di Max Casacci.

Lo spettacolo è stato illustrato alla presenza di Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Taobuk, di Paolo Verri, direttore generale della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e poi ancora: Orazio Micali, direttore del Parco archeologico di Naxos-Taormina, di Pietro Franza, Amministratore Delegato del Gruppo Caronte & Tourist. In collegamento web non sono mancati gli interventi di Max Casacci, leader dei Subsonica, Gep Cucco, Davide Livermore. In rappresentanza del sindaco di Messina è intervenuto l’assessore Enzo Caruso.

La promo SponsorTaobuk

L’assessore Caruso ha dichiarato: «sono qua per dare più forza all’importanza dell’evento. Tutto questo rende la cultura ancora più presente nel territorio soprattutto per il tema del romanzo. Oggi, nel mondo dell’immagine, catturare l’attenzione di un pubblico che porti alla lettura dei romanzi è la strada migliore».

Con la volontà di rendere l’Horcynus Orca uno show transmediale accessibile a tutti, è stata anche annunciata la promo SponsorTaoubuk. Grazie alla collaborazione con Caronte & Tourist, Official Partner dell’evento, in occasione dei sessanta anni del Gruppo, il Festival Taobuk riserva al pubblico una promozione speciale. Si possono acquistare dei biglietti scontati a 30 auro per la platea e a 20 euro per la cavea numerata e non numerata. Basterà inserire il codice SponsorTaobuk al momento dell’acquisto su Ticketone.it.

La direttrice e presidente artistica Antonella Ferrara si è soffermata sulla collaborazione esemplare tra pubblico e privato. «Grazie a chi rende possibile col proprio impegno aziendale la missione. Grazie a Pietro Franza e Lorenzo Matacena che hanno permesso, insieme ad Intesa Sanpaolo, questa impresa possibile» – ha dichiarato.

Lo spettacolo Horcynus Orca è, infatti, in collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Ha, inoltre, il sostegno di Regione Siciliana, Fondazione Arte Sicilia, Ministero della Cultura, Parco Archeologico Naxos Taormina e il supporto di Città di Taormina, Intesa Sanpaolo. Sponsor dello spettacolo è Caronte & Tourist e Dicofarm.

Horcynus Orca celebra il capolavoro di D’Arrigo attraverso uno show transmediale che mescola parole, immagini in videomapping, musica e suoni digitali. Stefano D’Arrigo ha scritto la sua opera 50 anni fa e racconta il tormentato e fantasmagorico ritorno a casa, a Messina, del soldato ‘Ndrja Cambria dopo l’8 settembre 1943.

Importanti anniversari

Paolo Verri, Direttore Generale Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, si è detto orgoglioso di celebrare al Teatro Antico di Taormina il 22 giugno alle 21:30 il capolavoro di D’Arrigo. «Questo non è un semplice spettacolo ma una vera e propria opera transmediale. È un viaggio che mescola parole e immagini, musica e suoni digitali. L’universo di D’Arrigo verrà portato in scena da talenti straordinari come Vinicio Capossela, Caterina Murino, Linda Gennari, Max Casacci e la partecipazione di Davide Livermore. Si tratta del culmine di un percorso che partendo dalle carte dell’autore e dell’editore, permette a nuovi lettori di riscoprire un testo tanto amato» – ha dichiarato.

Pietro Franza, Amministratore Delegato del Gruppo C&T ha evidenziato la coincidenza di importanti anniversari tra il Gruppo e il romanzo: «l’opportunità di essere sponsor si allinea con diversi fattori. Quest’anno noi celebriamo i sessant’anni dal primo traghettamento privato nello Stretto e quest’opera celebra anch’essa un anniversario importante. L’opera celebra i cinquant’anni di pubblicazione del romanzo e risulta anche attuale nel suo narrare la guerra e le sue conseguenze umane. Ringraziamo Taobuk per questa preziosa partnership. Noi come Gruppo crediamo fermamente che sostenere la cultura e le arti sia parte integrante nel nostro ruolo nel territorio. Non vogliamo contribuire solo col trasporto di persone e merci ma anche alla crescita culturale e sociale delle comunità che serviamo».

Horcynus Orca al Taobuk Festival: lo spettacolo

Al Teatro Antico di Taormina, il 22 giugno, il pubblico assisterà all’epopea del libro che per Taobuk viene trasformata in uno spettacolo innovativo diviso in 4 parti, introdotte da un preludio video.

Le parti sono così divise:

le femminote;

il trasbordo;

il padre;

l’orca.

Il motivo conduttore di questa edizione del Festival Taobuk, ideato e diretto da Antonella Ferrara, sono i confini. I confini che il protagonista ‘Ndrja Cambria dovrà varcare sono molteplici:

geografici;

ideologici;

linguistici;

esistenziali.

La messa in scena dell’opera Horcynus Orca al Festiva Taobuk è il momento culmine di un ricco programma di appuntamenti e iniziative che Taobuk e Fondazione Mondadori hanno deciso di inserire nel programma per celebrare questo romazo monumentale.

