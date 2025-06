Il Gruppo Caronte & Tourist compie sessanta anni: per mare, verso ciò che conta

Caronte & Tourist compie sessanta anni. Il primo viaggio inaugurale della nave “Marina di Scilla”, di proprietà della Caronte, compiva il primo viaggio inaugurale del traghettamento privato nello Stretto di Messina proprio nel giugno del 1965. Quel viaggio ha aperto una nuova era nei collegamenti tra Sicilia e Calabria.

Nel 1968, invece, anche la Tourist Ferry Boat avviava le sue attività con una rotta alternativa, di qualche miglio più breve.

Le due società hanno confluito su un’unica rotta: quella di Caronte & Tourist. L’unione ha rappresentato il simbolico avvicinamento della Sicilia al continente e l’apertura di nuove prospettive di sviluppo per il territorio.

Storia, innovazione e sviluppo hanno trasformato due aziende familiari in un Gruppo leader nel trasporto marittimo nel Mediterraneo con una delle flotte più moderne d’Europa.

In una conferenza stampa sono stati celebrati i sessant’anni di storia, prospettive, eventi, iniziative e partnership importanti del Gruppo Caronte & Tourist.

Sessant’anni Caronte & Tourist: andata e ritorno

Pietro Franza, Amministratore Delegato di Caronte & Tourist, ha ricordato come in questi sessanta anni di storia è cambiato il modo di essere azienda, il modo di navigare sempre più verso l’innovazione e la sostenibilità ma mai il motivo principale che muove tutto: le persone.

«Sessanta anni fa le nostre due famiglie, Franza e Matacena, sono partite separate per poi capire che lavorare insieme porta frutti maggiori. Siamo partiti dallo Stretto e siamo arrivati alle Isole Eiolie, mettendo un piede anche in Sardegna e all’Isola d’Elba. “Da 60 anni Andata e Ritorno”. Questo è il claim della campagna celebrativa che abbiamo scelto e chde racchiude quello che siamo: traghettatori» – ha aggiunto.

Quest’anno ricorrono anche i cinquanta anni di Siremar. Per questo motivo, a Settembre è in programma a Palermo un appuntamento dedicato. Siremar è la storica compagnia marittima siciliana che nel 2016 è confluita all’interno di Caronte & Tourist Isole Minori.



Vincenzo Franza, Amministratore Delegato di Caronte & Tourist Isole Minori ha dichiarato: «con l’ingresso nel Gruppo Caronte & Tourist, Siremar ha intrapreso un ambizioso percorso di rinnovamento. Abbiamo messo insieme l’esperienza degli equipaggi e del personale tutto per armonizzare il sistema dei trasporti, dedicandoci a efficientare e ammodernare la flotta anziana ereditata. Un percorso che continua ancor oggi, in dialogo costante con la Regione Siciliana, e di cui la nave ammiraglia Nerea, gioiello della flotta in servizio dal 2024, e la nuova nave commissionata dalla Regione in arrivo, incarnano perfettamente il nuovo corso di Siremar».

Gli appuntamenti celebrativi

Per ripercorrere i primi sessanti anni del Gruppo Caronte & Tourist, in conferenza stampa, Tiziano Minuti, Responsabile del Personale e della Comunicazione del Gruppo, ha annunciato un programma di eventi e partnership.

Il primo appuntamento è previsto per l’11 giugno al Marina del Nettuno Yachting Club. Si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Horcynus Orca. Viaggio fantasmagorico nell’oceano della letteratura”. Si tratta di una rappresentazione transmediale di cui il Gruppo è sponsor all’interno della rassegna Taobuk – Festival Internazionale del Libro. Lo spettacolo andrà in scena in prima assoluta il 22 giugno al Teatro Antico di Taormina.

La partnership con Taobuk nasce per celebrare il monumentale romanzo di Stefano D’Arrigo. Lo spettacolo sarà interpretato da:

Vinicio Capossella,

Caterina Murino,

Linda Gennari,

Davide Livermone,

Max Casacci con uno straordinario viaggio sonoro.

Il secondo appuntamento sarà il 20 luglio. Si tratta di un momento musicale tra il gruppo Roy Pacy & Aretuska e la cittadinanza. Il concerto si terrà nell’Area SeaFlight di Torre Faro grazie alla collaborazione con il Comune di Messina.

Gli altri appuntamenti celebrativi e gli ulteriori dettagli saranno resi noti attraverso i canali ufficiali del Gruppo nelle prossime settimane.

Sessanta anni Caronte & Tourist: per mare, verso ciò che conta

Per i sessanti anni del Gruppo, in conferenza stampa, sono stati presentati anche importanti elementi di rinnovamento del Gruppo. Tra questi, il nuovo pay off: “Per mare, verso ciò che conta”. A tal proposito, Tiziano Minuti ha spiegato: «navighiamo ogni giorno per unire famiglie, per motivi di studio, per raggiungere e far arrivare servizi essenziali. Ogni giorno, navighiamo “Per mare, verso ciò che conta”».

Altro elemento di novità è rappresentato dal nuovo logo aziendale: i colori e le immagini sono uguali al precedente ma con una forma più stondata.

Per i sessanti anni del Gruppo Caronte & Tourist, è stato proiettato il nuovo video manifesto che sintetizza la mission aziendale e il legame profondo con le persone e le loro storie.

Tutti i nuovi elementi di brand sono stati curati dall’agenzia di comunicazione Im*media, presente alla conferenza in una rappresentativa delegazione, dalla Responsabile Marketing del Gruppo, Sara Milia e dall’ufficio Comunicazione.

Alla conferenza stampa presenti anche Piera Calderone, Responsabile degli Eventi e della Diversità e inclusione del Gruppo e in collegamento da Napoli, l’architetto Gennaro Matacena.

