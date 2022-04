Il Questore Gennaro Capoluongo lascia Messina e vola a New York per un nuovo incarico

È ufficiale, presto il Questore di Messina, Gennaro Capoluongo, lascerà il suo incarico nella città dello Stretto per volare negli Stati Uniti d’America, dove ricoprirà il ruolo di esperto per la sicurezza presso la Rappresentanza permanente presso le Nazioni unite, a New York. La comunicazione direttamente da Palazzo Chigi.

Lo scorso giovedì 31 marzo il Consiglio dei Ministri si è riunito e, su proposta del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha ufficializzato il «collocamento fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza, dott. Gennaro Capoluongo, per l’espletamento dell’incarico di esperto per la sicurezza presso la Rappresentanza permanente presso le Nazioni unite in New York». Il Questore di Messina, quindi, si prepara a lasciare la città dello Stretto, a 9 mesi dall’inizio del suo incarico. Chi lo sostituirà? Ancora non è stato comunicato, ma si dovrebbe sapere a breve.

Il dottor Gennaro Capoluongo, ricordiamo, è approdato a Messina a giugno 2021 e ha preso il posto dell’ex Questore Vito Calvino, partito alla volta di Catania. Nato a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, Capoluongo è laureato in Giurisprudenza e ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, anche internazionali, tra cui quello di Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

È stata rappresentante italiano nella Missione ONU di valutazione dell’Agenzia Antidroga in Tajikistan, Uzbekistan e Afghanistan dopo l’attacco alle Torri Gemelle di New York. È stato Ufficiale di Contatto Europeo Interpol per l’Italia. Ha ricoperto l’incarico di Questore a L’Aquila dal 24 febbraio 2020 fino all’insediamento a Messina, durante l’emergenza coronavirus. Tra qualche giorno lascerà l’incarico di Questore di Messina per quello di esperto per la sicurezza presso la Rappresentanza permanente presso le Nazioni unite in New York.

