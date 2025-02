Il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina è operativo al Padiglione E

Il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina al Padiglione E è ufficialmente operativo. Tutte le procedure di trasferimento dei pazienti hanno avuto completezza.

Un trasferimento avvenuto in due tempi: il passaggio dei pazienti della Medicina d’Urgenza e successivamente è stata la volta di coloro che si trovavano al padiglione C in Pronto Soccorso.

Il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina è operativo al 100%

Già dalle ore 15 della giornata di ieri, la prima ambulanza del 118 è arrivata direttamente all’interno della camera calda del padiglione E. Anche i cittadini che arrivano in macchina potranno recarsi direttamente al Pronto Soccorso al Padiglione E.

Il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito ha dichiarato: «ringrazio tutto il personale per il lavoro profuso in questi giorni e per aver contributo al raggiungimento di questo obiettivo così importante per la città e per la salute delle persone».

