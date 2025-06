Il Messina Street Fish 2025 nella spiaggia Bandiera Blu di Capo Peloro dal 26 giugno

Il Messina Street Fish 2025 si terrà a Capo Peloro (Messina) dal 26 al 29 giugno. L’evento targato “Eventivamente” di Alberto Palella sarà sulla spiaggia Bandiera Blu e i token saranno realizzati da plastica riciclata dal mare, soprattutto da reti abbandonate dai pescherecci. Si tratta di una delle più importanti novità del Messina Street Fish 2025 che serve anche a sottolineare l’attenzione al riciclo e alla sostenibilità dell’organizzazione.

Questo upgrade della nuova edizione è un modo ideale di lanciare anche un messaggio di rispetto, cura e salvaguardia dell’ambiente marino.

La manifestazione estiva è organizzata in partnership con il Comune di Messina e l’assessorato agli Spettacoli e Grandi eventi e ritorna nel suo magico scenario, al cospetto delle leggendarie acque comprese tra Cariddi e Scilla e di fronte a una delle spiagge più belle d’Italia che, da pochissimo, ha ricevuto la Bandiera Blu.

Messina Street Fish 2025: non solo fish

Il mood della manifestazione è “Non solo fish”, un palcoscenico di bontà che spaziano dal dolce al salato. Non mancheranno le proposte più legate alle radici e tradizioni del territorio e le più nuove da gustare nella quattro giorni all’interno del Village. Le specialità proposte dai migliori street fooder siciliani saranno preparate all’interno delle inconfondibili casette personalizzate di “Eventivamente”. Le specialità sono frutto di un’attenta selezione basata sul valore della ricetta, originalità e qualità degli ingredienti utilizzati.

La parte dedicata allo spettacolo è affidata alla Compagnia Joculares. La compagnia è formata da bravissimi artisti di strada, giocolieri, trampolieri che affascineranno tutti ricreando l’atmosfera circense che ha caratterizzato la scorsa edizione di ottobre del Messina Street Food Fest a piazza Cairoli.

Spazio poi alle band che suoneranno live dal palco e ai dj set per assaggiare, ridere, ballare e stare insieme in modo sereno e conviviale. Il taglio del nastro inaugurale del ‘Messina Street Fish’ è previsto per giovedì 26 alle ore 18.

