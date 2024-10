Al via l’edizione 2024 del Messina Street Food Fest: la carovana del gusto è arrivata a Piazza Cairoli

Ufficialmente iniziata la sesta edizione del Messina Street Food Fest 2024. Ieri pomeriggio, con il consueto taglio del nastro, si è dato il via all’evento dedicato al cibo di strada che ogni anno porta a Piazza Cairoli tantissimi messinesi e non solo. Tra musica, spettacoli circensi, show cooking e le 53 specialità dolci e salate, il cuore della città si è trasformato in un vero e proprio villaggio del gusto. Immancabile anche per questa edizione Bracioleone con la sua simpatia e contagiosa allegria.

Quattro giorni di gusto e divertimento

Dal 17 al 20 ottobre a Piazza Cairoli le parole d’ordine saranno: buon cibo e divertimento. L’edizione del Messina Street Food Fest 2024 si ispira al “Cirque du Soleil” e non mancheranno gli effetti speciali con i giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e tanto spettacolo.

Novità di questa edizione, infatti, è l’ampliamento dell’offerta per i più piccoli e non solo con la presenza della Compagnia Joculares. Si tratta di una compagnia di artisti di strada di altissimo valore conosciuti in tutta la Sicilia e non solo, con i loro spettacoli tra teatro e circo contemporaneo. Gli artisti saranno presenti in piazza ogni giorno dalle 18 alle 21 con trampolieri e performer.

Gli show cooking del Messina Street Food Fest 2024

Oltre all’apertura delle 53 “casette del gusto” con le loro specialità, ieri c’è stato anche il via agli show cooking. Il primo ha visto protagonisti Martina Dodeci e Rushan Xhafaj del ristorante Demenna di San Marco d’Alunzio (ME) con il piatto “Pescato mediterraneo allo stile peruano”, e Gaetano Vincenzi della gelateria Barbossa “Il pirata del gelato” di Villapiana (CS), con il suo sorbetto criogenico alla mora nera.

Il secondo, ha visto protagonista Giuseppe Romano, chef patron di Me Restaurant di Pizzo (VV), ambasciatore del gusto e delegato regionale Calabria di EuroToques. Ha proposto “Cremoso di zucca con calamaro scottato all’nduja e crumble di liquirizia” e Davide Destefano della Gelateria Cesare (Reggio Calabria), con il “Sorbetto di mango di Catona e composta di bergamotto di Reggio Calabria”.

I vini abbinati sono stati quelli dell’azienda agricola Antonio Ciccolo.

Messina Street Food Fest 2024: il programma del 18 ottobre

11:30 Dj SET;

18:15 e 19:30 Sfilata dei musicisti Trampolieri;

19:00 e 20:15 JOCULARES – Due Cuori e una Sinapsi;

19:00 Dj SET Josè Dj;

21:30 Live band LA SOLUZIONE;

23:45 Dj SET Santino Villari.

