Green Aromatic Day: da Arredo Verde un weekend per riscoprire la bellezza a partire dalla natura

Profumi che raccontano storie, mani che affondano nella terra e aromi che si intrecciano tra fiori e agrumi di Sicilia. Il Green Aromatic Day torna a Messina per far vivere un weekend davvero speciale. L’appuntamento è sabato 31 maggio e domenica 1 giugno a Santa Margherita, presso il garden center Arredo Verde. L’evento è gratuito e aperto a tutti: un’occasione unica per immergersi nella natura, dove il verde non è solo bellezza ma anche esperienza, contatto e memoria.

Green Aromatic Day a Messina: appuntamento da Arredo Verde

A guidare questo percorso ci sono Cettina, Davide e Simone, tre volti che animano Arredo Verde, un luogo che è molto più di un garden center. Con uno sguardo appassionato al futuro e radici ben piantate nella tradizione, raccontano la seconda edizione di un evento nato con un obiettivo semplice ma potente: valorizzare il territorio e creare connessioni autentiche tra persone, aziende e natura.

«L’idea nasce dal desiderio di condividere. Volevamo riportare il verde al centro, organizzare giornate tematiche che unissero esperienze sensoriali, professionalità e cultura del territorio. Dopo la pausa nel periodo Covid, siamo felici di ripartire».

Il programma, infatti, si snoda su due giornate dense di appuntamenti. Sabato 31 maggio dalle 9 alle 20 e domenica 1 giugno dalle 9 alle 14, grazie al Green Aromatic Day sarà possibile prendere parte a percorsi olfattivi immersivi, laboratori per bambini, esposizioni e momenti di convivialità.

Tra i protagonisti dell’evento:

Piante ClaGia, che porterà ben 50 varietà di piante aromatiche;

che porterà ben 50 varietà di piante aromatiche; Piante Giambò , vivaio d’eccellenza del messinese con una selezione esclusiva di agrumi siciliani;

, vivaio d’eccellenza del messinese con una selezione esclusiva di agrumi siciliani; Pizzeria Basilicò, orgoglio della zona sud di Messina premiata con due spicchi Gambero Rosso, che proporrà aperitivi a tema con prodotti aromatizzati e farine locali.

Un occhio al futuro e i piedi nel presente

Il Green Aromatic Day a Messina è anche un’occasione per coinvolgere i più piccoli: sabato mattina è previsto un laboratorio a misura di bambino, dove potranno mettere le mani nella terra e imparare giocando. Questa attività, secondo i promotori, ha un significato profondo: «i bambini sono il nostro futuro. Se imparano sin da piccoli a riconoscere la bellezza della natura, a rispettarla, cresceranno più empatici verso gli altri e il mondo che li circonda».

Cettina Sfravara, una dei promotori, racconta con emozione il legame personale che la unisce a questo mondo. Cresciuta tra le piante, figlia di un’azienda agricola e nipote di Lavinia Cucinotta, fondatrice di un’attività florovivaistica tra le più importanti della zona, ha trasformato quella che era una tradizione di famiglia in una professione appassionata. Da vent’anni, infatti, si occupa di progettazione verde e floral design, portando avanti l’attività con creatività e spirito di collaborazione.

«Oggi il mestiere si evolve, cambia con i tempi. L’esperienza che abbiamo accumulato ci ha insegnato a guardare avanti, senza perdere il contatto con la terra. I social, ad esempio, sono diventati una risorsa preziosa perché tanto passa anche da lì» – ha dichiarato.

Green Aromatic Day Messina: ritrovare la bellezza

Il legame tra natura e convivialità si ritrova anche nello show cooking in programma domenica mattina, dove la flower designer ha collaborato con lo chef Andrea Pellegrino di Basilicò per ideare aperitivi a base di patate aromatizzate e pane alle erbe aromatiche. Una sinergia tra fiori, cibo e creatività che la Sicilia sa raccontare con eleganza anche nei ricevimenti: «sempre più spesso, durante i matrimoni, uniamo fiori, frutta e aromi in tavola. È un modo per trasformare il cibo in esperienza sensoriale».

L’intero evento è caratterizzato dalla presenza di professionisti del settore. Ci sarà anche l’azienda Magrì per la cura delle piante e Namaskar, parrucchiera che lavora con piante tintorie, dimostrando come la natura possa essere presente in ogni gesto quotidiano.

Il messaggio che Cettina, Davide e Simone vogliono lasciare a chi parteciperà è semplice ma potente: ritrovare bellezza, lasciando i pensieri a casa. «Vorremmo che chi viene al Green Aromatic Day a Messina si sentisse leggero, ispirato. Che potesse godere della natura con tutti e cinque i sensi».

