Giro d’Italia a Messina: svincolo di Giostra aperto per chi va verso Palermo. Gli orari

Lo comunica Autostrade Siciliane: nella giornata di oggi, 11 maggio, lo svincolo di Giostra sarà aperto in uscita per chi viaggia in direzione Palermo. La decisione è stata presa per mitigare i disagi determinati dal passaggio della carovana del Giro d’Italia 2022 nella città dello Stretto, il cui arrivo è previsto per le 15.30.

Viste le tante strade chiuse in centro città e l’interdizione sull’autostrada A20 Messina-Palermo delle uscite di Milazzo, Rometta e Villafranca, tra le ore 12.00 e le ore 15.30; Autostrade Siciliane ha deciso di andare incontro agli automobilisti siciliani riaprendo solo per qualche ora lo svincolo di Giostra. Lo svincolo di Giostra sarà quindi aperto in uscita per chi va in direzione Palermo dalle ore 11.00 alle ore 24.00 di oggi, mercoledì 11 maggio 2022.

Maggiori informazioni circa il percorso del Giro d’Italia 2022 oggi a Messina, le modifiche viarie e le disposizioni del Comune di Messina sono disponibili a questo link.

(12)