Messina “si veste” per il Giro d’Italia 2022: i preparativi, il percorso e tutte le info utili – FOTO

Siamo ai nastri di partenza, alle 15.30 di oggi, 11 maggio, i ciclisti del Giro d’Italia 2022 approderanno a Messina per percorrere la città, da Rodia fino a piazza Municipio, dove è previsto l’arrivo. La città dello Stretto è in fermento, il traguardo è pronto, la Rai è già sul posto e le strade, a giudicare dai lavori in corso fino a ieri pomeriggio, sono state asfaltate. Non resta che attendere, ma intanto vediamo qualche scatto dei preparativi.

Divieti di transito in diverse strade del centro cittadino, bus e tram sospesi o con percorsi modificati, chiuse le scuole e l‘Università: a Messina “tutto“ – o meglio, molto – si è fermato per far spazio oggi alla competizione ciclistica più importante d’Italia. A piazza Municipio e a piazza Duomo nei giorni scorsi sono inoltre stati allestiti dei piccoli “villaggi” dedicati alla manifestazione, dove soprattutto i più giovani hanno potuto giocare e praticare sport diversi.

Il percorso del Giro d’Italia 2022 a Messina

Adesso ci siamo. Alle 11.30 la carovana della V tappa del Giro d’Italia partirà da Catania e, lasciata la provincia etnea intorno alle 11.30, arriverà a Giardini Naxos, Barcellona Pozzo di Gotto, poi a Villafranca, e infine varcherà il territorio comunale di Messina, da Rodia dopo le 15.00.

A Messina città i ciclisti arriveranno per le 15.30, percorrendo Spartà, Granatari, Ganzirri e arrivando poi a piazza Castronovo. In particolare, gli atleti del Giro d’Italia 2022 attraverseranno Messina lungo il percorso:

S.S.113 dir ,

, via Consolare Pompea,

viale della Libertà,

via Istria,

piazza Castronovo,

via Garibaldi (carreggiata ovest),

corso Cavour,

via T. Cannizzaro,

via Garibaldi (carreggiata est),

arrivo in corrispondenza di piazza Unione Europea.

I preparativi

