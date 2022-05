Non solo le scuole, per il Giro d’Italia 2022 a Messina sarà chiusa anche l’Università

Oltre alle scuole, domani, mercoledì 11 maggio, a Messina sarà chiusa anche l’Università, a causa del passaggio nella città dello Stretto del Giro d’Italia 2022. La decisione è stata presa dall’Ateneo per evitare disagi negli spostamenti agli studenti, in considerazione dell’interdizione di diverse strade del centro e delle modifiche agli orari dei bus.

È ufficiale, quindi, mercoledì 11 maggio, l’Università degli studi di Messina ha programmato la sospensione dell’attività didattica, per evitare disagi a studenti e personale, visto che diverse strade del centro interessate dal percorso del Giro d’Italia saranno chiuse, così come alcuni svincoli autostradali. Un provvedimento analogo, insomma, a quello preso dal Commissario Straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro, che per domani ha chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado. In occasione della tappa messinese della competizione ciclistica, a subire delle modifiche non sarà solo la viabilità, ma anche i trasporti. ATM Spa ha infatti disposto la parzializzazione del tram e dello Shuttle. Tutte le variazioni alle linee bus e alla tranvia sono consultabili a questo link.

Per completezza, pubblichiamo di seguito la nota dell’Università degli Studi di Messina: «In occasione dello svolgimento all’interno del territorio comunale di Messina della 5^ tappa del 105° Giro d’Italia , è disposta per mercoledì 11 maggio 2022 la sospensione dell’attività didattica, al fine di evitare disagi negli spostamenti degli studenti, in considerazione del divieto di transito veicolare in molteplici arterie viarie cittadine».

