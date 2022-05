ATM, modifiche ai percorsi e sospensioni di bus e tram a Messina per il Giro d’Italia 2022

Tram dimezzato e cambi di percorso per i bus di ATM in occasione del Giro d’Italia 2022, che farà tappa a Messina domani, mercoledì 11 maggio 2022. Le modifiche, spiegano dall’Azienda, riguarderanno principalmente la zona centro-nord della città dello Stretto. Vediamo, nel dettaglio, cosa cambia.

Non solo modifiche alla viabilità. Oltre alle scuole e alle strade chiuse, in occasione della V tappa del Giro d’Italia a Messina, l’Azienda del Trasporto Pubblico ha previsto alcune variazioni alle sue linee di bus e tram.

Modifiche bus e tram ATM per il Giro d’Italia a Messina

In particolare, il servizio del tram sarà parzializzato dalle ore 12.30 alle ore 17.30: rimarrà attivo solo tra il capolinea Gazzi e la Stazione Centrale. Lo stesso dicasi per il bus 1, lo Shuttle 100, che – sempre tra le 12.30 e le 17.30 –, passerà solo tra Giampilieri Superiore e il Terminal Cavallotti.

Saranno interessate alle modifiche alla viabilità per il Giro d’Italia a Messina anche le linee bus di ATM: 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 33 bis e 39. Il cambiamento di percorso, inoltre, coinvolgerà anche le linee notturne N1 e N2. In particolare, verranno evitate durante le ore della manifestazione le aree interdette al traffico, con cambiamenti nella percorrenza, principalmente nelle aree della Stazione Centrale, e di via Garibaldi.

Le indicazioni specifiche di tutte le linee saranno disponibili sul sito di ATM e sul canale Telegram dell’Azienda.

