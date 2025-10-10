Giochi senza Quartiere 2025: a Messina spazio al divertimento e all’aggregazione

Presentati questa mattina al Comune di Messina i Giochi senza Quartiere 2025: una manifestazione ludico-sportiva promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con le Municipalità e l’Azienda Speciale Messina Social City.

Giochi senza Quartiere 2025 Messina: educazione e aggregazione

I Giochi senza Quartiere sono arrivati alla quarta edizione. L’iniziativa nasce nel 2022 con la Giunta Basile ed è diventata un appuntamento annuale che coinvolge squadre che vengono dai diversi quartieri della città. La manifestazione incoraggia spirito di collaborazione, sana competizione e rispetto delle regole. Inoltre, allo stesso tempo, valorizza luoghi e spazi urbani di Messina. Durante le giornate di gioco, i partecipanti affronteranno una serie di prove fisiche e creative, pensate per stimolare agilità, strategia e senso di squadra. L’evento rappresenta non solo un momento di svago ma anche un’occasione educativa e aggregativa, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale nei diversi territorio cittadini.

I Giochi senza Quartiere 2025 a Messina inizieranno lunedì 20 ottobre dalle ore 16:00 alle 19:00 a Piazza Bisconte, nella III Municipalità. Sarà il primo appuntamento delle qualificazioni che coinvolgeranno tutte le sei Municipalità e finiranno con la fase finale sabato 1 novembre a Villa Dante.

L’importanza della scuola

Il sindaco Federico Basile ha ricordato l’importanza di eventi come i Giochi senza Quartiere a Messina che creano aggregazione e senso di comunità. «Anche gli appuntamenti ludici hanno un’impostazione di coinvolgimento. Questa iniziativa, per la quarta volta, è la dimostrazione di come l’elemento di aggregazione serve per far conoscere il territorio e gli spazi. Ad esempio, villa Dante si sta dimostrando un palcoscenico multidisciplinare. Questo si incastra con lo spirito di comunità in una sana competizione che vede tutta la città incontrarsi. Non è un momento solo ludico ma un momento in cui Messina, rappresentata dai quartieri, mette insieme tante realtà. I Giochi sono un’iniziativa nata in sordina ma che si allarga nei colori e nello spirito. Va portata avanti soprattutto dalle circoscrizioni e mi auguro che a questa quarta edizione ne segua una quinta» – ha spiegato.

Senso di appartenenza e aggregazione. Anche l’assessora Liana Cannata ha evidenziato come i Giochi senza Quartiere 2025 di Messina rappresentano la dimostrazione che è bello e possibile vivere i quartieri con attività ludico sportive. «Noi non ci accontentiamo di presentare sempre le stesse discipline e ogni anno ne prevediamo diverse. L’obiettivo è sempre quello di creare aggregazione e senso di appartenenza» – ha affermato.

Inoltre, l’assessora ha aggiunto: «quest’anno c’è anche il coinvolgimento delle scuole. Vogliamo far vivere la scuola come spazio di aggregazione al di fuori dell’orario scolastico. I Giochi rappresentano un momento di incontro all’interno delle Municipalità per creare sinergia e senso di appartenenza e speriamo anche di orgoglio nell’essere messinesi».

Giochi senza Quartiere 2025 Messina: tutti possono giocare

Padre Giovanni Amante, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina, si è detto soddisfatto e grato. «È stato ripreso il modello che avevo proposto per mettere insieme le scuole con il territorio affinché le scuole fossero anche punto di riferimento e si aprissero al territorio. Spesso ai bambini viene negato il diritto al gioco per vari motivi e momenti come questi restituiscono la dignità a tutti, perchè tutti possono giocare. Non posso che dire grazie e auspicare che si possa replicare tutto ciò, diventando un appuntamento abituale. Il territorio e la scuola hanno bisogno di questi incontri» – ha dichiarato.

Il Consigliere comunale Raimondo Mortelliti ha spiegato che il 30 ottobre ci sarà un intermezzo in cui si incontreranno le sei Municipalità in un torneo di calcio a 5.

Alla conferenza stampa di presentazione dei Giochi senza Quartiere 2025 di Messina hanno poi preso la parola i vari Presidenti e i Consiglieri delegati delle sei Municipalità. Questi ultimi hanno espresso un sincero ringraziamento per l’organizzazione e spiegato dove si svolgeranno le attività. Ogni Municipalità, per la finale, indosserà una maglia di colore differente.

Il calendario delle attività

I Giochi senza Quartiere 2025 a Messina si svolgeranno in due fasi. La prima fase sarà di qualificazione. I giochi e le attività si svolgeranno in un luogo scelto dalla Municipalità interessata. Questa fase è prevista dal 20 ottobre al 31 ottobre 2025. Ci sarà un calendario dettagliato a seguito della disponibilità della Municipalità. Nel dettaglio, sempre dalle 16:00 alle 19:00:

20/10/2025 la III Municipalità a Piazza Bisconte;

22/10/2025 la V Municpalità all’Oratorio San Matteo;

24/10/2025 la IV Municipalità a Piazza Casa Pia;

27/10/2025 la I Municipalità all’I.C. Santa Margherita “Simone Neri” Plesso Giampilieri Superiore;

28/10/2025 la VI Municipalità all’I.C “Evemero di Messina”;

29/10/2025 la II Municipalità a Piazza Felice Batolotta (Santa Lucia Sopra Contesse).

Terminata la prima fase, per ciascuna Municipalità, si passerà alla fase finale.

La Fase Finale si svolgerà a Villa Dante sabato 1 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Qui si decreterà il vincitore della quarta edizione. Entrambe le fasi vedranno coinvolti bambini, ragazzi e adulti dagli 8 ai 35 anni che verranno suddivisi in tre fasce:

bambini dagli 8 ai 12 anni;

ragazzi dai 13 ai 17 anni;

adulti dai 18 ai 35 anni.

Durante le prime sei giornate, tutte le squadre parteciperanno allo stesso set di giochi garantendo pari opportunità e continuità nelle sfide.

La giornata conclusiva prevede anche giochi speciali e ad alto coinvolgimento come:

Calcio Balilla Umano;

Percorso del Gladiatore;

Orienteering.

A questo link, l’edizione dei Giochi 2024.

