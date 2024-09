A Messina arriva la terza edizione dei Giochi senza Quartiere 2024: divertimento per tutti

Illustrata questa mattina al Comune di Messina la terza edizione dei “Giochi senza Quartiere 2024”. L’idea nasce dalla Giunta Basile nel 2022 e vuole promuovere attraverso il gioco l’aggregazione e il senso di comunità. Saranno coinvolti bambini e giovani fra gli 8 e i 35 anni per favorire la valorizzazione dei luoghi e degli spazi urbani.

Giochi senza Quartiere: si parte il 12 ottobre

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato che la terza edizione dei Giochi senza Quartiere 2024 coinvolge tutta la cittadinanza e mantiene il rapporto con le circoscrizioni. L’iniziativa apre il territorio al territorio e serve a creare senso di comunità.

Il concetto di creare senso di comunità è stato ribadito anche dall’assessore Massimiliano Minutoli che ha dichiarato: «tutta l’Amministrazione è unita affinché questa terza edizione di Giochi senza Quartiere rappresenti coesione per la città e dà possibilità a tutti i giovani di sentirsi parte attiva».

L’assessora Liana Cannata è entrata nello specifico dell’iniziativa e ha spiegato che: «Giochi senza Quartiere coinvolge anche la Messina Social City. L’iniziativa è di tutta la città perché attraverso queste attività ludico-ricreative ci saranno giochi innovativi e spettacolari. I giochi sono pensati per tutti, non soltanto per la fascia di età che va dagli 8 ai 35 anni. Iniziamo il 12 ottobre con inizio alle ore 10, nella IV Municipalità presso Piazza Lo Sardo, conosciuta come Piazza del Popolo e concluderemo il 26 ottobre a villa Dante».

L’obiettivo di iniziative come Giochi senza Quartiere è quello di creare sinergia con i territori cercando di valorizzare ogni singolo luogo e piazza per creare senso di appartenenza fra i più piccoli e i giovani con la propria città.

L’assessora ha precisato: «sarà presente un link al quale mandare l’iscrizione in cui sono visibili i disciplinari con i giochi, le date e le fasce di età. Ci si potrà iscrivere entro il 9 ottobre».

Legami, sinergie e senso di appartenenza

La presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, ha sottolineato: «Giochi senza Quartiere vuole creare inclusione perchè continuiamo a scegliere di ottenere un impatto sociale. Questa scelta trasforma luoghi, piazze e territorio in luoghi di aggregazione e socializzazione in cui le persone si avvicinano alle istituzioni e si fa comunità con queste attività. Il fine di Giochi senza Quartiere è proprio questo: creare legami, sinergie, appartenenza. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel progetto WAY, che pone al centro la valorizzazione della territorialità e la riscoperta degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e crescita collettiva».

Alla conferenza stampa di presentazione del programma di attività di Giochi senza Quartiere 2024 hanno preso parte i diversi rappresentanti delle Municipalità. Hanno spiegato quale sede hanno scelto per ospitare i giochi.

12/10/2024 ore 16:00 III Municipalità Camaro – Parco Urbano Sant’Antonio;

13/10/2024 ore 10:00 V Municipalità presso villa Sabin;

13/10/2024 ore 16:00 VI Municipalità presso Anfiteatro Sperone Ovest;

19/10/2024 ore 10:00 II Municipalità presso Villaggio CEP;

19/10/2024 ore 16:00 I Municipalità presso Galati Marina o, in caso di pioggia, Palestra Ponte Schiavo – Scuola Leonardo Da Vinci.

Terminata la prima fase, per ciascuna delle Municipalità, si passerà a quella successiva. Ogni Municipalità ha il proprio colore di riferimento.

La fase finale di Giochi senza Quartiere 2024 è prevista per sabato 26 ottobre alle ore 16. Le attività si svolgeranno all’interno di Villa Dante, dove le squadre rappresentative di ciascuna Municipalità si sfideranno per decretare il vincitore della terza edizione.

La Municipalità vincente sarà premiata con un trofeo. Il trofeo, ad ogni edizione, viene consegnato durante la fase finale dalla squadra vincitrice dell’edizione precedente, salvo che quest’ultima abbia riportato tre vittorie, anche non consecutive. In questo caso, la Municipalità diventerà titolare ufficiale del trofeo e sarà cura dell’Amministrazione sostituirlo. A ogni Municipalità partecipante sarà consegnata una targa ricordo dell’edizione a cui ha partecipato.

Il disciplinare di “Giochi senza Quartiere”, il modulo d’iscrizione ed eventuali avvisi sono disponibili in un’apposita sezione sul portale https://youngme.comune.messina.it/giochi-senza-quartiere/.

