Giocare e imparare a contatto con la natura: al via il progetto per la Pineta di Montepiselli

Un’area gioco, uno spazio ristoro, un luogo dove i bambini possano imparare divertendosi e che possa accogliere tutta la famiglia, e soprattutto tanto verde: la Pineta di Montepiselli, a lungo abbandonata, si prepara finalmente a tornare fruibile con un progetto che vedrà protagonista la Messina Social City e che avrà finalità prettamente sociali. Vediamo di cosa si tratta.

Lo avevamo anticipato lo scorso dicembre: l’Amministrazione ha deciso di dare l’area della Pineta di Montepiselli alla Messina Social City perché la utilizzi per ampliare i servizi educativi dedicati all’infanzia e alle famiglie realizzando uno “Spazio gioco”. L’area è stata quindi data in concessione all’Azienda Speciale che si occupa dei servizi sociali fino al 30 settembre 2022. Ieri, giovedì 3 febbraio, è stato presentato il progetto alla presenza del sindaco Cateno De Luca, dell’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore e della presidente di Messina Social City, Valeria Asquini. Le risorse provengono dal Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione ed istruzione, a supporto del Piano di Azione pluriennale, D.Lgs. n.65 del 13.04.2017.

«“Spazio Gioco” – ha commentato il sindaco De Luca – non è soltanto un’area ludica per bambini, in quanto oggi restituiamo alla Città un sito di 9mila metri quadrati, compresa la villetta, grazie ad un eccellente lavoro di squadra dell’Azienda Speciale Messina Social City e le Società Messinaservizi e Amam per riqualificare uno spazio da 30 anni rimasto chiuso in uno stato di abbandono e degrado. È questo, l’esempio concreto di uno tra gli obiettivi prioritari prefissati da questa Amministrazione, quello di restituire alla cittadinanza spazi a verde che per troppi anni sono stati privati alla fruizione al fine di garantire alla cittadinanza l’appartenenza del territorio a chi lo abita per favorire l’incontro tra risorsa e cittadino».

Soddisfatta la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini: «Fin dalla sua nascita l’Azienda Speciale Messina Social City ha dedicato particolare attenzione al tema dell’infanzia con un sempre rinnovato impegno ad offrire un’educazione di qualità come diritto dei bambini. In quest’ottica – ha spiegato – si inserisce “Spazio Gioco”, un servizio integrativo all’infanzia con caratteristiche ludiche che prevede modalità di frequenza secondo criteri di massima flessibilità finalizzato ad offrire ai bambini la possibilità di fare esperienze di gioco individuale e con i coetanei in un ambiente adeguatamente organizzato, dando alle famiglie un sostegno, se pur temporaneo, nella cura e nella crescita dei figli. La scelta dell’Azienda di realizzare spazi gioco in aree verdi rappresenta inoltre una scelta educativa basata sui principi dell’outodoor education, del rispetto dell’ambiente e della necessità di garantire il contatto con la natura».

Cosa prevede il progetto per la Pineta di Montepiselli

Il progetto “Spazio gioco” per la Pineta di Montepiselli prevede la realizzazione di una struttura modulare prefabbricata a basso impatto ambientale e integrata nel contesto, adeguata per 25 posti destinata alla fruizione di bimbi a partire dai 3 anni in su. I moduli, ha spiegato la presidente Asquini, avranno tutte le caratteristiche necessarie per facilitare nuovi spazi adatti all’insegnamento dove saranno garantiti l’estetica, il comfort e la sicurezza. Ci saranno, inoltre, uno spazio ristoro, un’area destinata ai giochi e una zona dedicata alla fruizione degli adulti con l’obiettivo di offrire ai bambini, alle famiglie e agli anziani momenti da trascorrere a contatto con la natura per migliorare la qualità del vivere urbano e garantire il benessere fisico e psichico.

