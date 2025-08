Frecce Tricolori a Messina: il cielo sulla città dello Stretto si tinge di verde, bianco e rosso

La Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare – Frecce Tricolori, si è esibita sullo Stretto di Messina regalando un ricordo unico per le migliaia di spettatori tra cittadini e turisti. La location dell’evento è stata la via Consolare Pompea, fra il torrente Pace e Fiumara Guardia.

Un vero e proprio spettacolo da togliere il fiato, quello regalato dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), eccellenza dell’Aeronautica Militare Italiana, alla città dello Stretto. La Pattuglia è composta da 10 piloti, di cui 9 in formazione e uno solista ed è considerata una delle migliori squadre acrobatiche al mondo.

Frecce Tricolori a Messina: uno spettacolo

Le Frecce Tricolori hanno esibito spettacolari manovre in formazione con l’inconfondibile tricolore di fumo, simbolo di orgoglio nazionale, disciplina e precisione, che ha colorato il cielo di Messina. Per la città dello Stretto, si è trattato di un vero e proprio evento storico perché la Pattuglia Acrobatica si è esibita a Messina per la prima volta con migliaia di spettatori che hanno assistito allo spettacolo dalla spiaggia di Grotte, dai balconi e dalle terrazze.

Il capoformazione delle Frecce Tricolori che si sono esibite a Messina è il maggiore Pierluigi Raspa, originario, inoltre, proprio di Messina. La Pattuglia si è esibita per circa 30 minuti con evoluzioni acrobatiche, manovre mozzafiato in perfetta sincronia con l’inconfondibile tricolore italiano.

La ciliegina sulla torta

La giornata dell’Air Show è iniziata verso le 15:00 e si è conclusa verso le 18:40 di ieri. Inoltre, si è potuto assistere alle prove generali già a partire dal 2 agosto per due giornate all’insegna dello spettacolo. L’esibizione delle Frecce Tricolori a Messina è stata la ciliegina sulla torta di una giornata ricca di altri momenti indimenticabili come:

simulazione di soccorso con elicottero HH-139 ;

; sorvoli del pattugliatore marino P72 Alfa,

passaggi di intercettazione da parte di due Eurofighter.

L’evento ha riscosso un grande successo fra le migliaia di spettatori che hanno assistito con gli occhi rivolti verso il cielo blu di Messina. Il 3 agosto 2025 è un giorno che resterà nella storia della città e nei cuori di tutti i messinesi.

