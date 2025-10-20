EsserCi Festival Messina 2025: dal 23 al 26 ottobre il festival del volontariato che c’è

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca EsserCi Festival Messina 2025. Questa terza edizione della manifestazione dedicata al “volontariato che c’è” è organizzata e promossa dal CESV in collaborazione con il Comune di Messina, partner istituzionale sin dalla prima edizione, a conferma della rilevanza pubblica e territoriale dell’iniziativa.

EsserCi Festival Messina 2025: la Pace al centro

EsserCi Festival 2025 si svolgerà dal 23 al 26 ottobre. Saranno quattro giornate di eventi, le prime tre (23-25 ottobre) al Palacultura e la conclusiva, domenica 26, a Santa Maria Alemanna.

Al centro della riflessione il tema della Pace, intesa non come semplice assenza di guerra, ma come presenza attiva e consapevole di giustizia sociale, ambientale ed economica. Il tema portante – espresso nel sottotitolo “La Pace si fa” – sarà declinato attraverso sette parole chiave: educazione, sostenibilità, scelta, esempio, rispetto, coraggio e identità.

Tendere la mano

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’attenzione dell’Amministrazione verso l’iniziativa. «EsserCi Festival Messina non è solo un’occasione di aggregazione, è il Festival del volontariato che c’è e che mette in rete tutte le realtà di chi tende la mano a qualcun altro. Continuiamo a sostenere il senso di comunità, soprattutto a favore delle fasce più deboli. Il Festival non è una vetrina che mette in mostra qualcosa ma la rappresentazione dei servizi che si fanno in città. È un momento che serve alla città di Messina anche come riflessione su determinati temi. Il tema scelto per l’edizione 2025 è la Pace, la pace si fa, senza punto interrogativo perchè è una condizione di fatto. Ringrazio davvero l’assessora Calafiore, il CESV di Messina, chi sarà presente e tutta la città di Messina» – ha dichiarato.

L’Assessora Alessandra Calafiore ha ricordato che EsserCi Festival Messina è frutto di un lavoro che dura tutto l’anno. «Con il CESV condividiamo tante iniziative. Crediamo nel volontariato e in quello che fa in città. Amplificare i loro servizi rende Messina migliore e le persone ne possono avere benefici. Il tema per EsserCi Festival Messina 2025 è la Pace perchè non se ne parla mai abbastanza. Bisogna conoscere e approfondire il concetto soprattutto con le nuove generazioni» – ha spiegato.

EsserCi Festival Messina 2025: il programma

Anche il consigliere del CESV di Messina, Carmelo Schepisi, ha sottolineato l’importanza dei giovani in questi contesti e l’importanza di fare rete. L’impegno nel volontariato deve continuare a crescere per far capire che donare è bello anche senza ricevere nulla in contraccambio. Inoltre, ha evidenziato come il tema della Pace vada declinato in tutti gli ambiti possibili.

Il Direttore del CESV Rosario Ceraolo ha ringraziato l’Amministrazione e illustrato il programma. «Quest’anno abbiamo raddoppiato con quattro giornate di attività: dal 23 al 26 pomeriggio fra il Palacultura e la Chiesa di Santa Maria Alemanna. Abbiamo declinato la pace in sette parole chiave che compongono proprio la parola “esserci”. Ci saranno workshop su tematiche legate alla pace e come declinarla nell’azione quotidiana, in un rapporto locale e globale. Il 25 mattina ci sarà una tavola rotonda con gli stakeholder del volontariato. Avrà per relatori persone che vengono da esperienze non locali, come il responsabile nazionale del mondo del terzo settore. Fra le novità di EsserCi Festival Messina 2025 c’è un momento musicale insieme a Tuma Records, etichetta musicale messinese. Non finisce qui: il 26 pomeriggio ci sarà il Premio EsserCi a Santa Maria Alemanna per raccontare quello che il volontariato fa nei nostri territori» – ha spiegato il presidente.

I presenti alla conferenza

Alla conferenza stampa di presentazione dell’EsserCi Festival Messina 2025 erano presenti:

il Sindaco Federico Basile,

l’Assessora alle Politiche Sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore,

il Consigliere del CESV Messina Carmelo Schepisi,

il Direttore del CESV Messina Rosario Ceraolo.

La manifestazione rientra tra le iniziative diffuse di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025. Ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, di CSVnet – Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato e della Fondazione MeSSInA. Partner dell’evento sono NextBit, Caffè Barbera, Tuma Records e ActionAid Italia. Media partner è Vita.

