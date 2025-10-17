EsserCi Festival Messina 2025: quattro giornate con al centro il tema della Pace

Arrivano i primi “numeri” di EsserCi Festival 2025 Messina, la 3^ edizione della manifestazione realizzata dal CESV Messina ETS con il Comune di Messina, che ne è partner istituzionale fin dalla prima edizione. Questo conferma la rilevanza pubblica e territoriale dell’iniziativa.

Di seguito, i numeri:

Quattro giornate,

7 parole chiave,

4 laboratori tematici,

8 speech,

1 tavola rotonda,

1 pomeriggio di musica,

20 speaker locali e nazionali coinvolti,

1 cerimonia di premiazione,

38 associazioni e gruppi informali candidati al Premio EsserCi,

50 associazioni riunite nell’Agorà.

EsserCi Festival 2025 Messina: le prime due giornate

EsserCi Festival 3, che si terrà dal 23 al 26 ottobre a Messina, vede al centro della riflessione il tema della Pace, che viene declinato in 7 parole chiave: educazione, sostenibilità, scelta, esempio, rispetto, coraggio e identità.

Nelle prime due giornate, 23 e 24 ottobre, EsserCi Festival dedica le mattine ai più giovani e i pomeriggi a workshop tematici di approfondimento, poi il 24 pomeriggio a concludere ci sarà musica dal vivo. Il 25 una tavola rotonda sulla pace e sul futuro. Il 26, infine, la cerimonia finale del Premio EsserCi.

Il 23 ottobre il laboratorio per gli studenti delle scuole messinesi sarà dedicato alla parola chiave “Educazione”. Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, interverranno gli speaker Michele Gagliardo, educatore, coreferente nazionale Libera formazione (modera Graziella Lombardo – Messina Today), Pino Di Menza, Presidente dell’Associazione “L’abbraccio” (modera Simona Arena – TCF), Giulia Barbieri, Responsabile Raccolta Fondi da Individui | Fondazione Archivio Diaristico Nazionale (modera Alessandra Serio – Tempostretto), Mourad Boudhil, referente attività migrazione Medici del Mondo Italia (modera Sebastiano Caspanello – Gazzetta del Sud).

I workshop tematici

Nel pomeriggio del 23 ottobre via ai primi due workshop tematici che si terranno in contemporanea dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Gli interessati potranno scegliere a quale dei due partecipare. Sulla parola “Sostenibilità” nell’aula 1 del PalaCultura guiderà i lavori Marco Giunta, socio della Cooperativa Sociale Ecosmed e co-responsabile del brand Ecobuddy® (Rifiuto di guerra risorsa di pace). Sarà attorno alla parola “Scelta” invece il workshop in aula 2 a cura di Michela Gaffo, responsabile Raccolta Fondi Fondazione Tender to Nave Italia (L’Onda della Scelta: Costruire la Pace un’Azione alla Volta).

Il confronto con gli studenti tornerà la mattina successiva e si occuperà della parola chiave “Esempio”. Interverranno Elisa Fucà, Local Impact APS, Scaro Cafè (modera Francesca Stornante – RTP), Elena Inversetti, giornalista, comunicatrice sociale (modera Valentina Guerrera – Normanno), Luca Maniscalco, responsabile Comunicazione Fondazione UNIMI | giornalista e autore (modera Alessio Caspanello – LetteraEmme), Barbara Pierro, avvocata,

Presidente “Associazione chi rom e…chi no” (modera Alessandra Mammoliti – The Messineser).

Ancora due workshop tra i quali scegliere nel pomeriggio del 24 ottobre (ore 15:30-17:30): “Rispetto” (aula 1) a cura di Rosalba Pastena, Fundraiser, comunicatrice e narratrice emotiva (Rifiuto di guerra risorsa di pace) e “Coraggio” (aula 2) a cura di Amico Dolci, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

Spazio anche ai bambini

La seconda giornata l’EsserCi Festival Messina 2025 proseguirà con “EsserCi Soundtrack”, che andrà in scena dalle ore 17:30 alle ore 19:30 nell’Auditorium del PalaCultura. Un evento musicale aperto a band, cori, ensemble vocali e strumentali, artisti solisti e gruppi informali in cui la musica diventa racconto di un territorio, emozione condivisa, messaggio che vibra. Gli interventi includeranno brani originali o reinterpretati. Non solo: musica vocale o strumentale con messaggi sociali. Tutti gli artisti si esibiranno pro bono, condividendo la propria arte per esserci, con e per la comunità. Tuma Records, partner di Esserci, ha coinvolto artiste, artisti, che vorranno cantare e suonare la Pace.

Nelle prime due mattinate del Festival e sempre al PalaCultura, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 si terranno i laboratori per bambini. Nella prima giornata, EsserCi Festival propone 2 laboratori di lettura dedicati a gruppi classe di scuola primaria. A condurre sarà la scrittrice Maria Francesca Tommasini, autrice di libri per bambini e ragazzi. Nella seconda giornata si terranno 2 laboratori di disegno dedicati a gruppi classe di scuola primaria, condotti dai volontari dell’Officina del Sole APS.

E, ancora, sia il 24 sia il 25, l’Agorà delle associazioni sarà animata da oltre 50 realtà non profit di Messina e del Messinese, ciascuna con il proprio corner, pronte a dialogare con i cittadini e le istituzioni. L’Agorà sarà aperta dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

EsserCi Festival Messina 2025: la terza giornata

Si cambia “format” nella terza giornata di EsserCi Festival, il 25 ottobre. Location sempre il PalaCultura, ci si interroga sul domani. “Radici e scelte di futuro: istituzioni e Terzo settore in dialogo. Esserci per accompagnare la crescita delle comunità e coltivare la pace” è il titolo della tavola rotonda che, dopo l’accoglienza dei partecipanti, avrà inizio alle ore 10:15 con l’intervento di apertura di Santi Mondello, Presidente del CESV e l’introduzione del moderatore Giulio Sensi, direttore editoriale di Vdossier.

“Dove nasce la Pace: educazione, rispetto ed esempio nel volontariato e nelle comunità” è il titolo della prima parte della tavola rotonda (ore 10:30-11:20) alla quale parteciperanno Alessandro Seminati, direttore CSVNet, Maria Letizia Di Liberti, dirigente regionale Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali (in attesa di conferma), Alessandra Calafiore, assessora Politiche Sociali e del Volontariato Comune di Messina, Gaetano Giunta, Fondazione Messina, Stefano Arduini, direttore Vita Magazine.

“Dove cresce la Pace: scelta, coraggio, identità e sostenibilità nelle politiche e nelle alleanze” (ore 11:20-12:10) è intitolata la seconda parte alla quale interverranno Chiara Tommasini, Presidente CSVNet, Alessandro Lombardi, capo dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Federico Basile, Sindaco di Messina, Michela Gaffo, presidente ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser, Sabrina Liberalato, head of Program Department – Gender & Economic Justice and Resilience presso ActionAid Italia.

Ultimo giorno: il tema dell’Identità

La chiusura dei lavori (ore 12:10–12:40) sarà curata da Rosario Ceraolo, direttore CESV Messina.

Nella quarta e ultima giornata, 26 ottobre, EsserCi Festival cambia sede. Appuntamento alle ore 17:30 nella Chiesa di Santa Maria Alemanna per la cerimonia conclusiva del Premio EsserCi. Un pomeriggio emozionante condotto da Gisella Cicciò e Eduardo Abramo, con le “Letture di Pace” a cura di Cecilia Foti, Domenico Barba, Maria Andaloro, Alfredo Reni. Sul palco si alterneranno le 7 premiazioni delle categorie del Premio EsserCi , riconoscimento simbolico ad associazioni e realtà che incarnano lo spirito del Festival ed ancora le associazioni che riceveranno delle menzioni speciali. Il cuore della giornata sarà il tema dell’Identità, narrato e vissuto attraverso momenti artistici che accompagneranno le premiazioni. Sarà un evento conclusivo non solo celebrativo, ma anche generativo: capace di

restituire senso al cammino fatto nei giorni precedenti e di proiettare i partecipanti verso un impegno concreto nella costruzione di una società più giusta, aperta e solidale.

