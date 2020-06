Messina, continua la disinfestazione: tutte le zone interessate oggi e domani

Continuano gli interventi di disinfestazione a Messina contro (per esempio) blatte, zanzare tigre, pappataci, pulci e zecche. Oggi e domani, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, toccherà alla zona Sud della città dello Stretto. Ecco quali saranno le zone interessate e quali sono le raccomandazioni di MessinaServizi Bene Comune per la sicurezza propria e dei propri animali domestici come cani e gatti.

Avviata ieri, martedì 16 giugno, la disinfestazione della città da insetti volanti quali zanzare comuni, zanzare tigre, pappataci, vespe, e striscianti quali blatte, formiche, pulci, cimici, ragni e zecche, ecc., continua oggi e domani sempre nella zona Sud di Messina. Saranno coinvolti diversi villaggi della città dello Stretto e ad annunciare l’orario di avvio degli interventi sarà un operatore dell’Azienda che, a bordo di un’auto, girerà i quartieri nel giorno interessato.

Gli interventi, si ricorda, iniziano sempre dalle 23.00 del giorno indicato.

Disinfestazione e sicurezza, cosa fare?

Nei giorni deputati agli interventi MessinaServizi Bene Comune raccomanda di:

evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti ;

; mettere al riparo animali domestici e da compagnia ;

; chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

Disinfestazione nella zona Sud di Messina

Mercoledì 17 giugno

In particolare, la disinfestazione avverrà oggi, mercoledì 17 giugno a partire dalle 23.00, a:

Mili Marina;

Mili S. Marco;

Mili S. Pietro;

Galati Marina;

Galati S. Anna;

Galati S. Lucia;

S. Stefano Briga;

S. Stefano Medio;

S. Margherita Sup.;

Zafferia;

Zir;

Rione Taormina;

Via de Zardo;

Via Silicato;

Via Bonsignore;

Via Oreto;

Via Consolare Valeria (dal ponte di ferro alla Via Contesse);

Via Vecchia Comunale;

Piazza Bellomo;

Via del Carmine;

Complesso Peloritano.

Giovedì 18 giugno

La disinfestazione, giovedì 18 giugno, coprirà:

Larderia Inf.;

Larderia Sup.;

Tipoldo;

S. Filippo Inf.;

S. Filippo Sup.;

Piano Stella,S. Giovannello;

C.da Convito;

Cumia Inf.;

Cumia Sup.;

Sivirga;

Viale Gazzi;

Quadrato Gazzi;

Mangialupi;

Fondo Fucile;

Villaggio Aldisio;

Villaggio Santo;

Viale Bertuccio;

Bordonaro;

Case Gialle;

Bordonaro Sup.;

Case Gescal.

