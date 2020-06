MessinaServizi: da martedì 16 giugno al via la disinfestazione. Si inizierà dalla zona Sud

Gli operatori di Messinaservizi Bene Comune inizieranno da domani la disinfestazione della zona Sud della città contro insetti volanti quali zanzare comuni, zanzare tigre, pappataci, vespe, e striscianti quali blatte, formiche, pulci, cimici, ragni e zecche, ecc.

In particolare, la disinfestazione avverrà nei quartieri o rioni di Altolia, Molino, Giampilieri superiore, Giampilieri Marina, S. Paolo Briga Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Ponte Schiavo, Runci, S.Margherita, S.S. 114 (da via Bonino a Giampilieri, Stella Maris, Minissale, Cep, S. Lucia Sopra Contesse, Piano di Zona Case Arcobaleno, Via Contesse, Unrra, via Marco Polo, Pistunina, Tremestieri.

Il servizio sarà espletato in strade e ville pubbliche anche per prevenire problemi di carattere igienico sanitario. Ricordiamo ai cittadini che durante l’espletamento del servizio bisogna tener chiusi gli infissi e non lasciare alimenti in balcone o panni stesi all’esterno delle abitazioni. MessinaServizi invita, inoltre, la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni facendo attenzione agli animali domestici.

La disinfestazione sarà annunciata oltre che sui media e sulle nostre pagine social anche dalla voce di un operatore su un’auto che girerà i quartieri della città nel giorno interessato dagli interventi. Il programma della giornata sarà sempre anticipata a mezzo stampa e qualora per fattori non prevedibili dovesse essere modificato il programma sarà tempestivamente comunicato con gli stessi mezzi.

Si punta a chiudere l’area Sud in tre giorni e passare così alle altre due aree, Nord e centro.

