Cripta del Duomo di Messina: aggiudicati i lavori per la ristrutturazione. Costi e progetto

È ufficiale: sono stati aggiudicati per 224.470,51 euro i lavori per la messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione della Cripta del Duomo di Messina. Tra gli interventi previsti il consolidamento dell’apparato decorativo, il montaggio di una passerella per i visitatori e la ricollocazione dei pavimenti storici. Vediamo tutti i dettagli.

Si è conclusa la gara d’appalto finalizzata al recupero e alla riapertura della Cripta del Duomo di Messina, uno dei “tesori nascosti” della città dello Stretto, da troppo tempo negata alla fruizione di cittadini e turisti. Dopo tanti appelli, interlocuzioni con la Regione Siciliana e la Soprintendenza ai Beni Culturali, lo scorso ottobre 2022 il Comune di Messina, in quanto stazione appaltante, ha pubblicato il bando di gara.

A partecipare alla procedura sono state 22 ditte, ma ad avere la meglio è stata la Ldr Di Pallotto Paolo Srl, di Macerata, che ha offerto un ribasso del 27,981% per un importo contrattuale di224.470,51 euro, oltre IVA al 10%. L’importo a base di gara era di 303.600,00 euro.

Cripta del Duomo di Messina: i lavori previsti dal progetto

Nello specifico i lavori di messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione della Cripta del Duomo di Messina prevedono:

consolidamento e pulitura dell’ apparato decorativo ;

; ricollocazione dei pavimenti storici ;

; trattamento dei rivestimenti murari;

montaggio di passerella metallica per realizzazione del percorso di visita ;

; montaggio di servoscala per abbattimento barriere architettoniche.

A questo link, l’avviso di aggiudicazione.

