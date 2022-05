Cripta del Duomo di Messina: approvato il progetto per messa in sicurezza e riapertura

Un ulteriore step verso la riapertura al pubblico della Cripta del Duomo di Messina, tesoro nascosto della città dello Stretto, ormai da troppo tempo precluso a cittadini e turisti. Dopo il finanziamento da parte della Regione Siciliana su istanza della Curia, il Comune ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione.

Facciamo un passo indietro. A inizio aprile la Regione Siciliana ha dato il via libera a un finanziamento di 524mila euro per gli interventi di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura della Cripta del Duomo di Messina. Questo, dopo un primo sopralluogo dell’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Alberto Samonà, e della soprintendente Mirella Vinci, a maggio dell’anno scorso, durante il quale erano stati evidenziati gli interventi necessari al recupero del bene.

In particolare, la Cripta del Duomo di Messina necessita di lavori di messa in sicurezza dell’impianto, compromesso da infiltrazioni d’acqua provenienti dalle fondazioni che, per capillarità, hanno deteriorato i ricchi stucchi del Seicento e le pitture. Si procederà poi anche al recupero funzionale dei locali e alla creazione di una sistema di accesso con camminamenti e pedane adatte anche a un pubblico con difficoltà motorie. Ulteriori interventi serviranno alla salvaguardia e per il ripristino degli stucchi e dei dipinti, nonché della pavimentazione.

Con la delibera n.116 del 10 maggio 2022, il Commissario Straordinario del Comune di Messina, Leonardo Santoro, ha approvato in sostituzione della Giunta, il progetto esecutivo per “i lavori di messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione della Cripta del Duomo di Messina”. L’importo complessivo delle somme a disposizione è di 524mila euro. Sarà poi il Comune a svolgere la funzione di Stazione Appaltante nel momento in cui verrà pubblicata la gara.

