Cripta del Duomo di Messina: pubblicato il bando di gara per la ristrutturazione

Dopo l’approvazione del progetto da parte del Comune di Messina a maggio 2022, è stato pubblicato proprio oggi, martedì 25 ottobre, il bando di gara per la ristrutturazione della Cripta del Duomo, testimonianza architettonica della città pre-terremoto del 1908, chiusa da tempo per problemi di impermeabilizzazione mai risolti del tutto. Da qui la necessità di recuperare il bene storico e culturale. «Gli interventi in oggetto, essenzialmente, – si legge nel bando di gara – tendono all’eliminazione di tutte le situazioni di degrado delle decorazioni e dei fregi architettonici della Cripta».

Ristrutturazione della Cripta del Duomo

Nello specifico i lavori di ristrutturazione della Cripta del Duomo di Messina prevedono:

consolidamento e pulitura dell’apparato decorativo;

ricollocazione dei pavimenti storici;

trattamento dei rivestimenti murari;

montaggio di passerella metallica per realizzazione del percorso di visita;

montaggio di servoscala per abbattimento barriere architettoniche.

Per un valore di spesa di: 303.600,00 euro.

Come partecipare al bando di gara

Per partecipare al bando di gara, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dal Comune di Messina esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato e-procurement Comune di Messina entro e non oltre le 11.00 del 15 novembre 2022.

A questo link il bando completo.

