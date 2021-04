Covid, tamponi negativi per l’equipaggio della Cartour Delta

Tamponi negativi per l’equipaggio della nave Cartour Delta di Caronte & Tourist, eseguiti dopo la riscontrata positività al covid di 5 dei marittimi impiegati sull’imbarcazione. «Il nemico – commenta la compagnia di navigazione – si conferma subdolo e infido. Non l’abbiamo mai sottovalutato, tanto è vero che già nei primi giorni dell’emergenza, a marzo 2020, ci siamo dotati di un rigidissimo protocollo di sicurezza insediando un nostro “Covid Team”».

Nella giornata di ieri, la Cartour Delta è rimasta bloccata a Messina a seguito della scoperta di cinque casi di covid-19 tra l’equipaggio. Caronte & Tourist ha subito avviato i protocolli del caso, i marittimi risultati positivi sono stati immediatamente fatti sbarcare e trasferiti in due diverse strutture protette nella città dello Stretto, mentre la nave è stata sottoposta a due interventi di sanificazione. Programmati nell’immediato anche i test per gli altri operatori. Oggi il risultato: «Abbiamo preso atto con sollievo dell’esito dei tamponi molecolari cui sono stati sottoposti tutti i membri dell’equipaggio della Cartour Delta e del conseguente disco verde giunto dalle Autorità competenti, che ci ha permesso di rimettere in linea, la sera stessa, la nostra nave».

«Stamattina – concludono da Caronte & Tourist – abbiamo concordato con l’Ufficio di Sanità Marittima procedure specifiche per la linea Messina/Salerno che, tra l’altro, prevedono la tracciabilità dei passeggeri, l’intensificazione degli interventi di sanificazione della nave e l’effettuazione di almeno due tamponi alla settimana per i membri dell’equipaggio. Continueremo a vigilare e operare a difesa della salute e del benessere dei nostri equipaggi e dei nostri passeggeri».

