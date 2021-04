Covid, 5 positivi sulla Cartour Delta. Caronte & Tourist: «Situazione sotto controllo»

Cinque casi positivi al covid-19 sono stati rilevati tra l’equipaggio della nave traghetto Delta della Cartour della flotta Caronte & Tourist, rimasta bloccata in porto a Messina. A confermare la notizia è l’Azienda stessa, che spiega come si sta procedendo.

«Confermiamo – si legge in un comunicato di Caronte & Tourist – che la situazione è sotto controllo e che dei suoi sviluppi vengono tempestivamente informate le Autorità marittime e sanitarie di riferimento. Confermiamo, altresì, che anche in questo caso come in passato C&T ha applicato i rigidissimi protocolli di sicurezza dei quali la Compagnia si è autonomamente dotata già l’anno scorso, all’inizio della pandemia. Ciò a tutela della salute dei propri equipaggi e dei propri passeggeri».

L’Azienda ha inoltre precisato che l’intero equipaggio della Cartour Delta è stato sottoposto sia al tampone rapido che al tampone molecolare per la diagnosi del coronavirus. I marittimi positivi sono stati fatti sbarcare e trasferiti in strutture protette a Messina.

«La nave – conclude Caronte & Tourist – è stata sottoposta a due radicali processi di sanificazione. Il Comandante della Cartour Delta è sempre rimasto a bordo ed è in costante collegamento con i vertici della Compagnia. Una volta giunto l’esito dei tamponi molecolari si deciderà se la nave stasera potrà rientrare regolarmente in linea».

(4)