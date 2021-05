Covid: nelle scuole di Messina e provincia positivo lo 0,34% degli alunni

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII, ha come di consueto pubblicato i dati, aggiornati al 3 maggio 2021, sui contagi da coronavirus e sulla somministrazione dei vaccini anti-covid nelle scuole dell’Isola e di Messina e provincia.

Aumentano i membri del comparto scuola vaccinati a livello regionale (75.009), mentre l’incidenza del virus in Sicilia si attesta sullo 0,46%, con un tasso più elevato nelle scuole primarie (0,50%). Il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi, che analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi, è di 1,30. Più il rapporto è vicino al valore 1, più si evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. L’estensione di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).