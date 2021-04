Covid. Nelle scuole di Messina il tasso di positività è dello 0,38%

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito territoriale di Messina ha pubblicato i dati dello screening Covid nelle scuole della provincia di Messina. Le ultime rilevazioni condotte negli istituti scolastici messinesi mostrano una situazione epidemiologica tutto sommato tranquilla.

Al 12 aprile, su un totale di 72.535 alunni, appartenenti a 91 scuole della Città Metropolitana di Messina e sottoposti al tampone, soltanto 278 sono risultati positivi, quasi 1 ogni 250. Il tasso di positività è più alto nelle scuole medie (0,50%), mentre rimane basso in quelle dell’infanzia (0,26%). Il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi risulta maggiore nella scuola primaria (2,01%).

L’incidenza del Covid nelle scuole di Messina rimane quindi in linea con quella registrata a livello regionale, dove lo 0,50% è positivo al coronavirus. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al coronavirus è sostanzialmente invariata (0,45%). In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento dei contagi pari a 25 alunni positivi in più per l’infanzia (+12%) e a 127 per la primaria (+14%) e infine un decremento pari a 215 alunni per il I grado (-23%).