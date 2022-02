Covid, disponibile in Sicilia il vaccino Novavax: consegnate 84mila dosi

La comunicazione arriva direttamente dalla Regione: da oggi è disponibile in Sicilia il vaccino anti-covid Nuvaxovid dell’azienda Novavax, autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco. Nella serata di ieri, domenica 27 febbraio 2022, sono state infatti consegnate sull’Isola 84mila dosi.

Su disposizione dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, quindi, da oggi – 28 febbraio – è disponibile un ulteriore vaccino contro il coronavirus. La somministrazione è aperta a tutte le persone sopra i 18 anni che non abbiano ancora fatto alcun tipo di vaccinazione contro il covid-19. Si tratta di un vaccino che prevede due dosi, da inoculare a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra per via intramuscolare.

Al contempo, prosegue la campagna per la somministrazione delle terze dosi, e non solo, con Pfizer e Moderna. Tra le ultime iniziative dell’Ufficio per l’Emergenza Covid-19 di Messina guidato dal prof. Alberto Firenze, si segnala “Va Cinema”, che prevede per tutto il mese di marzo l‘ingresso gratuito ai cinema di Messina e Milazzo per i bambini vaccinati in Fiera e al Parco Corolla. I cinema coinvolti sono i Multisala Apollo e Iris di Messina e il The Screen Cinema di Milazzo.

