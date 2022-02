Ingresso gratuito nei cinema di Messina per i bimbi vaccinati: al via “Va Cinema”

Per tutto il mese di marzo i bambini vaccinati in Fiera e al Parco Corolla potranno entrare con ingresso gratuito nei cinema di Messina e Milazzo: si tratta della nuova campagna vaccinale “Va Cinema”, promossa dall’Ufficio Straordinario Emergenza Covid guidato dal Commissario Alberto Firenze.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo: proseguire con le vaccinazioni e sostenere le sale cinematografiche cittadine. Ad aderire sono: la Multisala Apollo diretta da Loredana Polizzi, la Multisala Iris di Umberto Parlagreco e The Screen Cinemas guidato da Salvatore Palmieri. «Una nuova iniziativa – ha detto il Commissario – per incentivare genitori e figli ad aderire alla campagna e aiutare le sale cinematografiche. I biglietti omaggio sono riservati alla fascia 5-11 anni».

Ingresso gratuito al cinema

Dopo il Museo, la campagna vaccinale si sposta nei cinema di Messina e provincia. Per poter accedere con ingresso gratuito in sala sarà necessario recarsi, senza prenotazione, al padiglione B dell’hub vaccinale in Fiera dedicato ai bambini o all’interno del Parco Corolla di Milazzo.

«Abbiamo subito sposato il progetto del Commissario Firenze – ha detto Umberto Parlagreco, rappresentante per Messina dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema – che riteniamo originale oltreché utile sia per aumentare le somministrazioni e cercare di tornare alla normalità, sia per promuovere il cinema massacrato negli scorsi mesi dai lockdown e che adesso torna a vedere la luce alla fine del tunnel: in particolare trasmettere ai bambini che solo attraverso il prezioso strumento della vaccinazione, è possibile ritrovarsi nei luoghi magici come le sale cinematografiche per vedere un bel cartone o film per l’infanzia in compagnia dei propri genitori e in totale sicurezza».

L’ingresso gratuito al cinema sarà valido:

per l’Apollo e l’Iris: dal lunedì al venerdì

per The Screen Cinemas: dal lunedì al mercoledì

