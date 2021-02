Covid, al via i vaccini per la Polizia Municipale di Messina

Oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, iniziano le somministrazioni dei vaccini anti-covid per il personale della Polizia Municipale di Messina. Per questo motivo, gli uffici del Corpo delle forze dell’ordine di Palazzo Satellite saranno chiusi.

Mentre continuano i vaccini per la popolazione over 80 nei diversi ospedali di Messina (Policlinico, Irccs Neurolesi, Papardo e Piemonte), prende il via anche la campagna dedicata alle forze dell’ordine. A comunicarlo con una nota è il Comune di Messina che sul suo portale ufficiale scrive: «Oggi, mercoledì 24, gli uffici del Corpo di Polizia Municipale (Servizio Affari Generali e Servizio Gestione Contravvenzioni), di Palazzo Satellite, in piazza delle Repubblica, rimarranno chiusi. La chiusura si rende necessaria per l’inizio della campagna di vaccinazione anti covid-19 con somministrazione al personale dipendente del Dipartimento».

In questa fase, in tutta la Sicilia, è prevista la somministrazione del vaccino contro il coronavirus per le persone dagli 80 anni in su (fino a tutta la classe 1941) con i farmaci Pfizer e Moderna, e l’avvio della campagna anche per altre categorie impegnate nei servizi essenziali per la comunità e per le persone detenute. Si tratta in particolare dei membri delle forze dell’ordine, del personale delle forze armate, degli insegnanti e del personale scolastico. Per loro è previsto l’utilizzo del vaccino AstraZeneca.

